【ブリュー佐賀 新体制のお知らせ】

株式会社フットボールクラブ佐賀


株式会社 フットボールクラブ佐賀（本社：佐賀県鹿島市、代表：宮城’ 亮’）が運営するサッカーチーム、ブリュー佐賀（九州サッカーリーグ所属）は、2026年シーズンより、大淵雄二が新たに監督として指揮を執ることになりましたので、お知らせいたします。新監督の大淵雄二は、デフサッカー男子日本代表コーチ、北海道リラ・コンサドーレ コーチを歴任し、今季からはブリュー佐賀監督として、九州サッカーリーグの頂点を目指す戦いにチームを率います。




大淵雄二 監督 プロフィール

■氏名


大淵 雄二（おおぶち ゆうじ）



■生年月日


1980年2月11日（45歳）



■出身


福岡県



■略歴


（指導歴）


2011年4月～2016年3月　FCバルセロナスクール福岡校 コーチ


2016年4月～2021年3月　福岡海星女子学院高校サッカー部 コーチ


2022年5月～2024年1月　デフサッカー男子日本代表 コーチ


2024年4月～2025年12月　北海道リラ・コンサドーレ　コーチ



（ライセンス）


日本サッカー協会公認B級指導者ライセンス



大淵雄二 監督コメント

ブリュー佐賀の新監督として、このクラブの未来を切り拓く挑戦に胸が高鳴っています。勝利への執念、最後まで走り抜く覚悟、そして佐賀の皆さんと歓喜を分かち合う瞬間をつかむため、全身全霊で挑みます。必ずクラブを新たなステージへ押し上げます。何卒、ご声援ご支援のほど、よろしくお願いいたします。


2026年シーズン ブリュー佐賀 体制

GM：武部壮馬


監督：大淵雄二


ヘッドコーチ：渕上英和


ゴールキーパーコーチ：前田賢四朗


トレーナー：田中智史


強化担当：永吉龍也


チームアドバイザー：増川隆洋


ブリュー佐賀について

ブリュー佐賀（Brew SAGA）



【チーム概要】


運営会社：株式会社 フットボールクラブ佐賀


本社所在地：佐賀県鹿島市大字高津原1777番地1


代表取締役：宮城’ 亮’



沿革：


1991年：INAXの子会社である九州INAX（現:佐賀LIXIL製作所）佐賀工場内にFC.INAXサッカー部として誕生し、佐賀県リーグ5部に加入


1997年：九州INAXサッカー部にチーム名変更


2000年：九州リーグ初昇格（2003年に降格）


2007年：九州リーグ再昇格


2011年：会社名変更にともない、佐賀LIXIL FCにチーム名変更


2022年：地元企業50社の支援を受けクラブチームへ転換、Brew KASHIMAが誕生


2025年１月：ブリュー佐賀（Brew SAGA）にチーム名変更



HP：https://brewsaga.jp