【ブリュー佐賀 新体制のお知らせ】
株式会社 フットボールクラブ佐賀（本社：佐賀県鹿島市、代表：宮城’ 亮’）が運営するサッカーチーム、ブリュー佐賀（九州サッカーリーグ所属）は、2026年シーズンより、大淵雄二が新たに監督として指揮を執ることになりましたので、お知らせいたします。新監督の大淵雄二は、デフサッカー男子日本代表コーチ、北海道リラ・コンサドーレ コーチを歴任し、今季からはブリュー佐賀監督として、九州サッカーリーグの頂点を目指す戦いにチームを率います。
大淵雄二 監督 プロフィール
■氏名
大淵 雄二（おおぶち ゆうじ）
■生年月日
1980年2月11日（45歳）
■出身
福岡県
■略歴
（指導歴）
2011年4月～2016年3月 FCバルセロナスクール福岡校 コーチ
2016年4月～2021年3月 福岡海星女子学院高校サッカー部 コーチ
2022年5月～2024年1月 デフサッカー男子日本代表 コーチ
2024年4月～2025年12月 北海道リラ・コンサドーレ コーチ
（ライセンス）
日本サッカー協会公認B級指導者ライセンス
大淵雄二 監督コメント
ブリュー佐賀の新監督として、このクラブの未来を切り拓く挑戦に胸が高鳴っています。勝利への執念、最後まで走り抜く覚悟、そして佐賀の皆さんと歓喜を分かち合う瞬間をつかむため、全身全霊で挑みます。必ずクラブを新たなステージへ押し上げます。何卒、ご声援ご支援のほど、よろしくお願いいたします。
2026年シーズン ブリュー佐賀 体制
GM：武部壮馬
監督：大淵雄二
ヘッドコーチ：渕上英和
ゴールキーパーコーチ：前田賢四朗
トレーナー：田中智史
強化担当：永吉龍也
チームアドバイザー：増川隆洋
ブリュー佐賀について
ブリュー佐賀（Brew SAGA）
【チーム概要】
運営会社：株式会社 フットボールクラブ佐賀
本社所在地：佐賀県鹿島市大字高津原1777番地1
代表取締役：宮城’ 亮’
沿革：
1991年：INAXの子会社である九州INAX（現:佐賀LIXIL製作所）佐賀工場内にFC.INAXサッカー部として誕生し、佐賀県リーグ5部に加入
1997年：九州INAXサッカー部にチーム名変更
2000年：九州リーグ初昇格（2003年に降格）
2007年：九州リーグ再昇格
2011年：会社名変更にともない、佐賀LIXIL FCにチーム名変更
2022年：地元企業50社の支援を受けクラブチームへ転換、Brew KASHIMAが誕生
2025年１月：ブリュー佐賀（Brew SAGA）にチーム名変更
HP：https://brewsaga.jp