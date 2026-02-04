【ブリュー佐賀 新体制のお知らせ】

株式会社フットボールクラブ佐賀

株式会社 フットボールクラブ佐賀（本社：佐賀県鹿島市、代表：宮城’ 亮’）が運営するサッカーチーム、ブリュー佐賀（九州サッカーリーグ所属）は、2026年シーズンより、大淵雄二が新たに監督として指揮を執ることになりましたので、お知らせいたします。新監督の大淵雄二は、デフサッカー男子日本代表コーチ、北海道リラ・コンサドーレ コーチを歴任し、今季からはブリュー佐賀監督として、九州サッカーリーグの頂点を目指す戦いにチームを率います。

大淵雄二 監督 プロフィール

■氏名

大淵 雄二（おおぶち ゆうじ）

■生年月日

1980年2月11日（45歳）

■出身

福岡県

■略歴

（指導歴）

2011年4月～2016年3月 FCバルセロナスクール福岡校 コーチ

2016年4月～2021年3月 福岡海星女子学院高校サッカー部 コーチ

2022年5月～2024年1月 デフサッカー男子日本代表 コーチ

2024年4月～2025年12月 北海道リラ・コンサドーレ コーチ

（ライセンス）

日本サッカー協会公認B級指導者ライセンス

大淵雄二 監督コメント

ブリュー佐賀の新監督として、このクラブの未来を切り拓く挑戦に胸が高鳴っています。勝利への執念、最後まで走り抜く覚悟、そして佐賀の皆さんと歓喜を分かち合う瞬間をつかむため、全身全霊で挑みます。必ずクラブを新たなステージへ押し上げます。何卒、ご声援ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

2026年シーズン ブリュー佐賀 体制

GM：武部壮馬

監督：大淵雄二

ヘッドコーチ：渕上英和

ゴールキーパーコーチ：前田賢四朗

トレーナー：田中智史

強化担当：永吉龍也

チームアドバイザー：増川隆洋

ブリュー佐賀について

ブリュー佐賀（Brew SAGA）

【チーム概要】

運営会社：株式会社 フットボールクラブ佐賀

本社所在地：佐賀県鹿島市大字高津原1777番地1

代表取締役：宮城’ 亮’

沿革：

1991年：INAXの子会社である九州INAX（現:佐賀LIXIL製作所）佐賀工場内にFC.INAXサッカー部として誕生し、佐賀県リーグ5部に加入

1997年：九州INAXサッカー部にチーム名変更

2000年：九州リーグ初昇格（2003年に降格）

2007年：九州リーグ再昇格

2011年：会社名変更にともない、佐賀LIXIL FCにチーム名変更

2022年：地元企業50社の支援を受けクラブチームへ転換、Brew KASHIMAが誕生

2025年１月：ブリュー佐賀（Brew SAGA）にチーム名変更

HP：https://brewsaga.jp