卒業シーズン到来！『マイのし紙』卒業限定デザインをリニューアル。御挨拶・御贐・御出産御祝・御退職など、幅広いギフトシーンに対応。キャンペーンも実施中。
コンビニプリント『マイのし紙』
株式会社サムライソード（本社：東京都豊島区、代表取締役：比企 良公）は、全国約58,000店舗のコンビニエンスストアで利用可能な「のし紙」プリントサービス『マイのし紙』において、卒業シーズンに向けた季節包装紙デザインを新たに追加し、リニューアルいたしました。
本リニューアルでは、卒業をはじめとする春の節目にふさわしいデザインを拡充し、より多様なギフトシーンでご利用いただけるラインナップとなっています。あわせて、「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」を実施中です。
『マイのし紙』サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/(https://mynoshigami.net/service/)
■ 卒業シーズンは人生の節目 「ありがとう」と「未来へ」の想いを形に
3月は卒業や人事異動の季節。
これまで頑張ってきたことをねぎらい、これからの未来を応援する気持ちを込めた贈り物を渡す機会が増える時期です。
毎年春に迎える卒業シーズンは、卒業・入学や歓送迎会など、出会いと別れが重なる季節。
学生生活で苦楽を共にした仲間へ、大切なあの人の誕生日や記念日、門出を祝う贈り物として、またお世話になった方への御贐として、送別・退職・転職・転勤・留学・卒業・出産祝いなど、さまざまな特別な瞬間に熨斗紙が選ばれています。
これから春に向けて、バレンタインやホワイトデー、送別、卒業・入学・就職祝いなど、相手が新しい門出を迎える際に、旅立ちの安全や成功を祈ってギフトを贈る機会が増えていきます。
オリジナルメッセージを添えた熨斗紙で、思い出に残る贈り物を届けてみませんか。
■ 『マイのし紙』リニューアルのポイント◆ 卒業シーズン向けデザインを新たにラインナップ
季節包装紙として、卒業をテーマにしたデザインをリニューアル。
卒業式向けデザインは、50種類のバリエーションからお好きなカラーを選択可能で、贈る相手やシーンに合わせた表現ができます。
◆ メッセージ・表書きも自由にカスタマイズ
熨斗紙のメッセージは、「卒業おめでとう」など、好きな文言を自由に入力可能。
御祝、御餞別、内祝、初節句祝い、御入学御祝、御贐、御挨拶、御退職、寿、御出産御祝など、用途に合わせた表書きにも対応しています。
■ 幅広いギフトシーンで活用可能
アイデア次第で、
- 誕生日プレゼント
- 出産祝い
- 卒業・入学・就職祝い
- 社名やチーム名を入れたお守りアイテム
- 推し活の応援グッズ
など、自由な使い方が可能です。
卒業シーズンにおいては、御挨拶、御祝、御餞別、内祝、御入学御祝、御贐、御退職、寿、御出産御祝として、これまで多くのお客様にご利用いただいています。
■ さらに「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」実施中
「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分が当たる！
2026年2月2日（月）から3月31日（火）までの期間、日頃よりご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込めて、「卒業・卒園思い出作り応援キャンペーン」を実施いたします。
本キャンペーンは第2弾として、マイシリーズ公式X（旧Twitter）アカウント（@myseries_ss）をフォローのうえ、対象投稿をリポストしていただいた方の中から、抽選で10名様にAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。
卒業・卒園という人生の大切な節目を迎える皆さまに、
仲間や家族とともに、かけがえのない思い出を形にして残してほしい――
そんな想いから、本キャンペーンを企画しました。
コンビニプリントなら、思い出の写真やメッセージを手軽にプリントすることができ、特別な準備をしなくても、その瞬間の気持ちをすぐに形に残すことができます。
新しい一歩を踏み出す皆さまの門出を、当社のコンビニプリントサービスとともにお祝いできれば幸いです。
ぜひこの機会に、思い出の詰まった一枚をプリントし、最高の思い出を手元に残してください。
▼キャンペーンページの詳細はこちら▼
https://cp.myseriesprint.com/cp/2
■ 卒業・卒園シーズンに使用できるおすすめサービス
卒業・卒園という節目のシーズンに、思い出づくりから新生活準備まで幅広く活用いただける、マイシリーズのプリントサービスをご紹介します。
コンビニプリント『マイメッセージカード』（2026/02/02リリース）
卒業・送別のタイミングに、感謝や応援の気持ちを一言添えて。
大切な人に想いを届ける、メッセージの贈り物です。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/mymessage/(https://mynoshigami.net/mymessage/)
コンビニプリント『マイ表彰状』
送別・退職・転職・転勤・留学・卒業など、特別な瞬間に、世界にひとつだけの表彰状を。
感謝や労いを“かたち”に残せます。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/(https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/)
コンビニプリント『マイのし紙』
卒業祝いや人事異動の贈り物に。
未来を応援する気持ちを、丁寧に包んで届けられます。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/service/(https://mynoshigami.net/service/)
コンビニプリント『マイ証明写真』
就職活動シーズン到来。
スマホで撮影して、コンビニで手軽に印刷。証明写真4枚で200円のお手軽価格です。
サービスサイト：https://service.myrireki.net/photo(https://service.myrireki.net/photo)
コンビニプリント『にこぷり』（2026/02/05リリース）
クラスや部活、仲間との大切な思い出をプリントして、ずっと手元に。
友達と“おそろい”で持てる思い出プリントです。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/nicopuri/(https://mynoshigami.net/nicopuri/)
コンビニプリント『プロフィーちゃん』（2026/02/06リリース）
懐かしのプロフィールシートが、令和に全国へ復活。
卒業前の思い出づくりや、友達同士の交換におすすめです。
サービスサイト：https://mynoshigami.net/myprofile/(https://mynoshigami.net/myprofile/)
＜会社概要＞
会社名：株式会社サムライソード
所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階
設立 ：2016年6月
代表者：代表取締役 比企 良公
事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾
コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/