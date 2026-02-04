2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
東京エレクトロン デバイス株式会社
https://www.teldevice.co.jp/ir/ir_data/ir_news/ir_260202.pdf
当社は、2026年2月2日開催の取締役会において、2026年3月期 第3四半期決算を確定しましたので、お知らせいたします。
【2026年3月期 第3四半期 決算短信〔日本基準〕(連結)】
https://www.teldevice.co.jp/ir/ir_data/tanshin/ir_tansin260202.pdf
【参考データ 2026年3月期 第3四半期決算】
https://www.teldevice.co.jp/ir/ir_data/kessansankou/ir_kessansankou260202.pdf
【代表取締役の異動に関するお知らせ】
https://www.teldevice.co.jp/ir/ir_data/ir_news/ir_260202.pdf
【本件に関するお問合せ先】
東京エレクトロン デバイス株式会社 IR室
MAIL: ir-info@teldevice.co.jp