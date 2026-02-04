チームスピリット、「TeamSpirit 労務管理」をリリース

株式会社チームスピリット

チーム力の最大化の観点から、人的資本の生産性向上を実現する統合型クラウドサービス Team Success Platform「TeamSpirit」を提供する株式会社チームスピリット（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：道下和良、以下チームスピリット）は、「TeamSpirit 労務管理」をリリースしたことをお知らせします。

TeamSpiritが提供する勤怠・工数・経費・タレントマネジメントに、新たに労務管理が加わることで、人事・労務に関わるコア業務がSalesforceプラットフォーム上に統合され、シームレスな従業員体験と人的資本経営に活きるデータ基盤の構築を支援します。

■リリースの背景

人的資本経営の重要性が高まる中、多くの企業では「勤怠」「人事評価」「労務手続き」のシステムが分断されており、データの連携や活用が進まないという課題を抱えています。また、従業員にとっても業務ごとに異なるシステムへのログインや操作が必要となり、従業員体験の低下を招いていました。

また、お客様からも「勤怠や労務を同じプラットフォームで管理したい」といった多くのご要望をいただいておりました。こうした課題を解決するため、TeamSpiritの強みであるSalesforceプラットフォームを活かし、勤怠管理などの日々の業務フローとシームレスにつながる「TeamSpirit 労務管理」をリリースしました。

■「TeamSpirit 労務管理」の特長

1. 「勤怠」×「タレントマネジメント」×「労務」の統合で人的資本経営に活きるデータ化

人的資本経営の実現には、勤怠（行動）や評価（成果）のデータに加え、その主体となる「正確な従業員属性（契約・等級・組織など）」の把握が不可欠です。 「TeamSpirit 労務管理」の追加により、入社や異動などの労務手続き（入口）で発生した情報が、Salesforceプラットフォーム上に統合されます。これにより、分析のタイムラグやデータの不整合を排除し、経営判断に直結する信頼性の高いデータ基盤を構築します。

2. 従業員の負担をゼロにするシームレスなユーザー体験（UX）

従業員は、日々の勤怠打刻で使用している「TeamSpirit」と同じ画面・同じIDで労務手続きを行えます。 住所変更などの身上変更ワークフロー、給与明細の閲覧、年末調整といった従業員自身が行う手続きにおいて、再ログインや別ツールの操作を強いることなく、直感的に完了できます。

3. 各種業務テンプレート活用で、スピーディな導入・活用を実現

給与明細、身上変更申請、証明書申請など、実務に直結した豊富なテンプレートを標準搭載しています。これにより、設定負担を最小限に抑え、スムーズに業務での利用を開始することが可能です。

4. 企業ごとの独自項目にも柔軟に対応する高いカスタマイズ性

Salesforceプラットフォームの拡張性を活かし、標準テンプレートにはないデータ項目も柔軟に設定・収集が可能です。これらをタレントマネジメントや勤怠管理システムにシームレスに連携させることで、企業固有の管理要件に合わせたデータ活用を実現します。

チームスピリットは、Salesforceプラットフォームによる高い拡張性を最大限に活かし、本サービスを単なる労務手続きツールから、バックオフィス業務全体をつなぐプラットフォームへと進化させてまいります。これにより、部門・組織の垣根を超えたシームレスな業務連携を実現し、生産性の最大化とデータ活用による人的資本経営の実現に貢献してまいります。

TeamSpirit 労務管理の製品ページをご確認ください。

https://www.teamspirit.com/es (https://www.teamspirit.com/es)

【Team Success Platform「TeamSpirit」について】

TeamSpiritは、勤怠・工数・経費精算などの社内業務を一元化し、業務効率化を実現するクラウドサービスです。さらに、タレントマネジメントや出勤から退勤までの1日の活動情報であるワークログの取得・活用機能が加わり、組織を強化する「Team Success Platform」へと提供価値を拡張しています。高いセキュリティと安定性を誇るSalesforceプラットフォーム上で稼働し、個人とチームの活動データを掛け合わせることで、生産性向上とチームの成功を支援します。

サービスサイト：https://www.teamspirit.com/ja-jp/ (https://www.teamspirit.com/ja-jp/)

【株式会社チームスピリットについて】

チームスピリットは、クラウド勤怠管理の先駆者としての知見を礎に、チーム力の最大化の観点から人的資本の生産性向上を実現するSaaS企業です。統合型クラウドサービスTeam Success Platform「TeamSpirit」の提供を通じて、目指す経営戦略に直結した最適な働き方や人材活用、人とAIが協働し、チームの生産性向上や人的資本経営の実現に向けた支援に取り組んでいます。個の成長と組織全体の成果を両立し、企業の持続的な成長に貢献いたします。



「チームスピリット」および「TeamSpirit」は株式会社チームスピリットの登録商標です。

■会社名：株式会社チームスピリット

■所在地：東京都千代田区内幸町2-1-6 日比谷パークフロント19F

■代表者：道下和良

■証券コード：4397（東証グロース）

■コーポレートサイト：https://corp.teamspirit.com/ (https://corp.teamspirit.com/)