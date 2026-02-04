新学期、新生活に目立ち度抜群！お気に入りキャラクターのランチボックスで楽しいランチタイム♪

株式会社サブヒロモリ

株式会社サブヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役近藤彰彦、以下サブヒロモリ）は嬉しい機能満載で、フタねこみみがかわいい１段ランチボックス「にゃお ねこみみワンタッチランチ」を2026年2月に新発売します。

にゃお ねこみみワンタッチランチ

思わず触れたくなるような“ねこらしさ“をぎゅっと詰め込んだ「にゃお」ランチシリーズは25年秋に発売してから大人気。SNSでも好評です。この春、にゃお ランチシリーズに新しい商品がラインナップ。フタにねこみみがついたランチボックスが登場しました。ねこみみは目をひきますが、全体の雰囲気はワンポイントロゴと落ち着いたカラーで大人でも使いやすい。ねこ好きさん、ねこ雑貨好きさんに毎日が楽しくなるランチボックスをお届けします。

【商品の特徴】- フタのねこみみがキュートな１段ランチボックス。みみの付いたフォルムが目をひきますが、落ち着いたカラーにワンポイントロゴは大人でも使いやすいデザインです。- 容量500mlと大人の女性にぴったりサイズ。本体はつめやすいオーバル型。ななめの仕切り付きです。- お弁当箱として嬉しい機能もつまっています。ワンタッチのフタで止め具やランチベルトなしでカチッとフタがしまります。フタにはパッキンがついて汁漏れしにくく安心。電子レンジＯＫ、食洗機ＯＫ。見た目だけでなく使いやすさも大事にしています。安心の日本製です。- 「にゃお」ランチシリーズは2025年秋の登場以来大人気のねこランチシリーズ。ファンシーになりすぎず、大人の普段使いにも。同じシリーズでカトラリー、ランチバッグなど豊富に展開。ギフトなどにもおすすめです。フタのねこみみが目をひきますフタは止め具やランチベルトなしでもしっかり止まります。ななめの仕切り付き

【商品の概要】

名称 ： にゃお ねこみみワンタッチランチ

発売開始日 ： 2026年2月6日

販売料金 ： 2,100円（税抜）2,310円（税込）

サイズ ： 幅14×奥13×高5.6cm （容量500ml）

カラー ： ホワイト／ベージュ／ピンク／ブラック

