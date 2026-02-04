【エステー】ひじ上までカバーするロングタイプの使いきり手袋「ファミリー ポリエチレン 極みうす手 ロング」を新発売

エステー株式会社

エステー株式会社は、手袋をひじ上までをカバーすることができる水が入りにくい使いきりの家庭用手袋「ファミリー ポリエチレン 極うす手 ロング」を新たにラインナップし、2月12日から全国のスーパー、ドラックストア、ホームセンター、ネットショップなどで新発売します。

価格はオープンですが、店頭での実勢価格は税込み767円前後の見込みです。

フリーサイズで、内容量は10枚入りです。

ファミリー ポリエチレン 極みうす手 ロング

「ファミリー ポリエチレン 極うす手 ロング」は、半透明で全長60cmあるポリエチレン製の家庭用手袋です。ひじ上までカバーできるため食器洗いや掃除の際にも服が汚れにくく、袖口のゴムが作業中のズレを防ぎます。

また、食品衛生法適合のため、漬物作りなど食べ物を扱う作業にも使用可能です。

サイズはフリーサイズで、手の大きさに関わらず装着可能。また、左右両用で10枚入りなので、作業中に片方が破れた場合でも新しい手袋を取り出して作業を継続できます。

デザインは「ファミリー ニトリルゴム 極うす手」や「ファミリー ビニール 極うす手」といった、使いきりタイプのファミリーシリーズと統一感を持たせ、店頭でもお客様の目に留まりやすいデザインを採用しています。

開発背景

“ロング”タイプの家庭用手袋「ファミリービニール うす手 ロング 腕カバー付き」の購入理由を調査したところ、「ロングタイプなので（86.7％）」や「肩口までの腕カバー付きなので（68.6％）」といった理由が多くの回答を集め、自動車洗浄や食器洗い、風呂掃除など、袖が濡れたり、腕まくりが必要なシーンにおいて活用されていました。

一方、Mサイズのみであることや、片方だけ破れると使用ができなくなるなどの不満もありました。

そこで、片方が破れても継続使用可能な左右共用のフリーサイズで、ひじ上までカバーするロングタイプの「ファミリー ポリエチレン 極うす手 ロング」を開発しました。

製品情報

・製品名：ファミリー ポリエチレン 極みうす手 ロング

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み767円前後

・発売日：2026年2月12日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・内容量：10枚入り

・成分：ポリエチレン

・初年度販売目標：5万個