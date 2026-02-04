【肉の日】A5黒毛和牛焼肉食べ放題が29％オフの4,300円（税込）｜肉屋の台所、2月9日限定キャンペーン開催！

株式会社 肉屋の台所

■ キャンペーン概要

実施日：2026年2月9日（月）終日内容：A5黒毛和牛焼肉食べ放題「肉屋の台所コース」通常価格：6,050円（税込） → 肉の日特別価格：4,300円（税込）［29％オフ］対象：各店舗 先着29名様予約方法：電話予約限定（電話番号は下部記載）備考：定員に達し次第予告なく終了／ご利用は2名様以上から

■ 「2月」は“２（に）９（く）の日”｜年3回のスペシャル肉の日月の第１弾

肉屋の台所では年に３回、2月・8月・11月の年3回を「スペシャル肉の日月」 と位置づけていて

その他の月の２９日の肉の日キャンペーンよりも還元率の高いキャンペーンを行っております。

2月：２（に）９（く）の日

8月：8（や）き 29（にく）の日

11月：11（いい）29（にく）の日

■ 看板コース「肉屋の台所コース」とは

「肉屋の台所コース」は、

A5ランクの黒毛和牛を中心に構成された、当店の看板食べ放題コースです。

“いいお肉を思う存分楽しみたい”という方にぴったりの当コースを

肉の日限定の特別価格4,300円（税込） でご提供します。

■ 企画背景 「和牛焼肉でつながる。幸せの台所」という理念のもと

食べ放題にも含まれる黒毛和牛盛り合わせ（ザブトン、三角バラ、上赤身、ブリスケットスカート）

株式会社肉屋の台所は、

「和牛焼肉でつながる。幸せの台所」という理念のもと、

日常の中で和牛焼肉を笑顔で囲んで繋がれる空間づくりを続けてきました。

2月9日の肉の日は、

“いつもよりお得に和牛焼肉を楽しめる日”として、毎年開催しております。

■ 飲み放題について（別途必須）

本キャンペーンでは、以下の飲み放題プランを別途必須でご注文いただきます。

○ソフトドリンク飲み放題：490円（税込）

○アルコール飲み放題：1,100円（税込）※新宿東口２号店のみ1,650円（税込）

■ 実施店舗・予約先一覧（各店先着29名様・電話予約限定）

〇 肉屋の台所 新宿店

東京都新宿区歌舞伎町1-6-14 第2ショーリビル2F

TEL：03-3207-0029

〇 肉屋の台所 新宿東口2号店

東京都新宿区新宿3丁目18-4 セノビル7F

TEL：03-6274-8700

〇 肉屋の台所 渋谷宮益坂店

東京都渋谷区渋谷1-25-6 渋谷パークサイド共同ビル5F

TEL：03-3409-0291

〇 肉屋の台所 渋谷道玄坂店

東京都渋谷区道玄坂2-25-17 カスミビル3F

TEL：03-3461-1109

〇 肉屋の台所 飯田橋店

東京都千代田区飯田橋4-9-8 飯田橋プラザ8F

TEL：03-3556-1109

〇 肉屋の台所 上野店

東京都台東区上野6-14-7 ベリタス岡埜栄泉7F

TEL：03-3834-3843

〇 肉屋の台所 上野公園前店

東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル7F

TEL：03-3834-2529

〇 肉屋の台所 五反田店

東京都品川区西五反田1-5-2 トラヤビル4F

TEL：03-3491-4129

■ 詳細・条件について

キャンペーンの詳細条件、対象店舗、最新の受付状況については、公式サイト内のキャンペーンページをご確認ください。

▶︎ キャンペーンページ：https://nikuyanodaidokoro.com/?p=3169(https://nikuyanodaidokoro.com/?p=3169)

■ 会社概要

会社名：株式会社肉屋の台所

所在地：東京都千代田区飯田橋4-9-8 飯田橋プラザ8F

事業内容：和牛焼肉食べ放題店の運営／ECサイトの運営／セントラル工場の運営

公式サイト：https://nikuyanodaidokoro.com/