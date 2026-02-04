スープやサラダを持ち運び。電子レンジ、食洗機、冷凍庫対応の嬉しいコンテナが登場です！

株式会社サブヒロモリ

株式会社サブヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役近藤彰彦、以下サブヒロモリ）はねこみみがかわいいコンテナ「にゃお ねこみみマルチコンテナ」を２０２６年２月に新発売します。

にゃお ねこみみマルチコンテナ

夏場にはつめたいそうめんやサラダ。寒い冬にはスープ。お弁当も季節に合ったメニューにすることで体の調子も上向きに。温かいものは温かく、冷たいものは冷たく。お弁当生活においても食べごろの温度で食べたいですよね。サブヒロモリのキッチンブランド「Sabu」から様々な用途で使えるコンテナを発売。ねこみみが目をひきます。スクリュー式のフタなのでスープの持ち運びもOK。電子レンジ、食洗機、冷凍庫に対応しているので暑い夏にも便利なアイテム。軽量でキュートなコンテナはランチタイムのおいしい楽しみ方を提案します。

【商品の特徴】- みみが付いたフタはスクリュー形状＆パッキン付きで液体の持ち運びもOK！みみ部分はかわいいだけでなく、回すときに力が入りやすいです。- フタを外して電子レンジOK。ごはんやスープを食べる直前に温められます。- 冷凍庫での保存もOK。前日に惣菜やスープなどを冷凍して、保冷剤代わりに持ち運べます。- 容量430ml。定番のサラダやスープなどはもちろん、そうめんや蕎麦のそばちょことして使ったり、カレーのルーの持ち運びにもちょうどよいサイズ。コンテナ複数使いであたたかいもの、冷たいものを別で持ち運びたいときにおすすめです。- 「にゃお」シリーズは2025年秋の登場以来大人気のねこランチシリーズ。ファンシーになりすぎず、大人の普段使いにも。同じシリーズでカトラリー、ランチバッグなど豊富に展開。ギフトなどにもおすすめです。～寒い季節には～

あったかコーンスープとおにぎりでほっこりランチタイム。

スープの持ち歩きもスクリュー＋パッキンの構造なので安心。

ご自宅から持参して食べる直前に電子レンジであたためOK。

フタがついているので衛生面も安心。会社に置いておいて

粉末スープで時短＆節約ランチ。

～気温が上がる季節には～

普段のお弁当にプラスでサラダがおすすめ。

お弁当を電子レンジで温める時もサラダは

温めなくてOK。蕎麦弁当のそばちょこ代わりに

もおすすめです。冷凍庫対応しているので

冷凍して保冷剤代わりに使えます。

フタのみみはかわいいだけでなく開けるときに力を入れやすい冷凍OK

商品の概要

名称 ： にゃお ねこみみマルチコンテナ

発売開始日 ： 2026年2月6日

販売料金 ： 1,250円（税抜）1,375円（税込）

サイズ ： 幅9.6奥10高9cm （容量430ml）

カラー ： ホワイト／ベージュ／ピンク／ブラック

サブヒロモリでは、公式サイト(https://www.sabu.co.jp/)、インスタグラムアカウント(https://www.instagram.com/sabuhiromori/)でも新商品情報を発信中です。