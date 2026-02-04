スープやサラダを持ち運び。電子レンジ、食洗機、冷凍庫対応の嬉しいコンテナが登場です！

写真拡大 (全13枚)

株式会社サブヒロモリ

株式会社サブヒロモリ（本社：東京都港区、代表取締役近藤彰彦、以下サブヒロモリ）はねこみみがかわいいコンテナ「にゃお　ねこみみマルチコンテナ」を２０２６年２月に新発売します。




にゃお　ねこみみマルチコンテナ

夏場にはつめたいそうめんやサラダ。寒い冬にはスープ。お弁当も季節に合ったメニューにすることで体の調子も上向きに。温かいものは温かく、冷たいものは冷たく。お弁当生活においても食べごろの温度で食べたいですよね。サブヒロモリのキッチンブランド「Sabu」から様々な用途で使えるコンテナを発売。ねこみみが目をひきます。スクリュー式のフタなのでスープの持ち運びもOK。電子レンジ、食洗機、冷凍庫に対応しているので暑い夏にも便利なアイテム。軽量でキュートなコンテナはランチタイムのおいしい楽しみ方を提案します。







【商品の特徴】
- みみが付いたフタはスクリュー形状＆パッキン付きで液体の持ち運びもOK！みみ部分はかわいいだけでなく、回すときに力が入りやすいです。

- フタを外して電子レンジOK。ごはんやスープを食べる直前に温められます。

- 冷凍庫での保存もOK。
前日に惣菜やスープなどを冷凍して、保冷剤代わりに持ち運べます。

- 容量430ml。定番のサラダやスープなどはもちろん、そうめんや蕎麦のそばちょことして使ったり、カレーのルーの持ち運びにもちょうどよいサイズ。コンテナ複数使いであたたかいもの、冷たいものを別で持ち運びたいときにおすすめです。

- 「にゃお」シリーズは2025年秋の登場以来大人気のねこランチシリーズ。ファンシーになりすぎず、大人の普段使いにも。同じシリーズでカトラリー、ランチバッグなど豊富に展開。ギフトなどにもおすすめです。

～寒い季節には～

あったかコーンスープとおにぎりでほっこりランチタイム。


スープの持ち歩きもスクリュー＋パッキンの構造なので安心。


ご自宅から持参して食べる直前に電子レンジであたためOK。


フタがついているので衛生面も安心。会社に置いておいて


粉末スープで時短＆節約ランチ。





～気温が上がる季節には～

普段のお弁当にプラスでサラダがおすすめ。


お弁当を電子レンジで温める時もサラダは


温めなくてOK。蕎麦弁当のそばちょこ代わりに


もおすすめです。冷凍庫対応しているので


冷凍して保冷剤代わりに使えます。







フタのみみはかわいいだけでなく開けるときに力を入れやすい

冷凍OK


商品の概要


【商品の概要】


名称　　　　： にゃお　ねこみみマルチコンテナ


発売開始日　： 2026年2月6日　


販売料金　　： 1,250円（税抜）1,375円（税込）


サイズ　　　： 幅9.6奥10高9cm　（容量430ml）


カラー　　　： ホワイト／ベージュ／ピンク／ブラック



