ファンケルの子育て応援サービス「ママパパsmileプログラム」登録者16万人突破

株式会社ファンケル

株式会社ファンケルは、妊娠中から15歳までのお子さんがいるママとパパを対象としたオリジナルサービス「ママパパsmileプログラム」の登録者数が16万人を突破したことをお知らせします。

本サービスは育児をサポートする無料プログラムとして2023年にスタートし、ママやパパの育児生活を支えるさまざまなサービスを用意して子育て世帯を応援するサービスです。

また、2026年2月17日（火）からは、本サービスを多くの方々にご利用いただきました感謝を込め、ベビー製品の一部の価格を見直して新価格で提供を開始します（製品内容に変更はありません）。

さらに、「ベビーミルク」と「ベビー全身泡ウォッシュ」の定期便サービスを新たに導入します。定期便は、自動的に商品が届く仕組みで、通常の購入よりも少しお得な価格でご利用いただけるサービスです。忙しい子育ての毎日の中で「買い忘れの心配がなくなる」と、多くの方々にご利用いただいています。

今後も、「子育てを社会全体で支える」という理念のもと、育児に必要な製品やサービスの提供を通じ、ママやパパに寄り添い、子育て世帯を支援する本プログラムをさらに拡充し、より多くの方々にご利用いただけるよう目指してまいります。

＜価格変更の対象製品について＞

【参考：ママパパsmileプログラム】

＜概要＞- 開始日 ： 2023年8月17日（木）- 対象者 ： 妊娠中、または0歳から15歳までのお子さんがいる方※サービスをご利用いただくには、お子さん情報の登録が必要です。- 登録方法 ： お子さんの情報を以下の専用サイトからご登録いただくか、ファンケルオンラインのマイページにお子さんの登録内容を追加いただくと、特典が受けられます。- 専用サイト ： https://www.fancl.co.jp/service/smileprogram

＜詳細＞- 通信販売の送料を当社が負担お子さんが小さくて店舗でのお買い物が難しい時や、忙しくてお買い物に行く時間がない時も、ママやパパが手軽にお買い物を楽しめるように、購入金額にかかわらず通信販売の送料を当社が負担します。- お子さんのお誕生日に、メールマガジンにてお祝いクーポンを送付お子さんのお誕生日に、毎年当社から成長をお祝いするメッセージとともに、500円オフクーポンをメールマガジンでお届けします。- ママやパパ、お子さんに嬉しい栄養を補う製品や、お勧めの製品をいつでも5％オフで販売ママやお子さんのお悩みに合わせたお勧めの製品を、表示価格から5％オフで販売します。- 子育て中のママやパパに寄り添ったメールマガジンを配信季節やお悩みにお勧めの製品を、当社従業員が紹介するメールマガジンを配信します。- 直営店舗では、ぬり絵やキッズカード、キッズカウンセリングなどを用意お子さんが一緒に来店されても楽しめるよう、さまざまなサービスを準備しました。その間に、ママやパパはお買い物をゆっくり楽しんでいただけます。