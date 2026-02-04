職場のトイレや給湯室など、水回りの清掃作業を快適に。「KOKUYO HibiFull」シリーズ第6弾を発売

コクヨ株式会社

コクヨ株式会社（本社：大阪市／社長：黒田 英邦）は、オフィスシーンで便利に使える清掃用品や衛生用品などの生活用品ブランド「KOKUYO HibiFull（コクヨ ヒビフル）」から、第6弾として職場のトイレや給湯室など水回りで発生しがちな清掃や補充交換作業を軽減する清掃・衛生用品2種類3品番を、2026年2月12日（木）より発売します。

ヒビフル第6弾（左）大容量で交換の手間が減る 吊り下げられるペーパータオル （右）シンクに貼って浮かせる 三角コーナーがいらない水切り袋

「KOKUYO HibiFull」は、ちょっとした「くふう」で、働く場所を少し「ここちよく」をコンセプトとして掲げた、オフィスシーン向けの生活用品ブランドです。コクヨグループの株式会社カウネット（本社：東京港区／代表取締役社長：宮澤典友）の保有する豊富なマーケティングデータを商品企画に活用し、お客様の声を取り入れたスピーディーな商品開発に取り組んでいます。

心身ともに健康であることを重視する「ウェルビーイング」への関心が高まり、清潔で快適な職場環境の維持が求められています。一方で、トイレのペーパータオルの補充交換や、給湯室の三角コーナー掃除など、水回りで発生する細かな業務は、従業員が兼務する場合も多く、「手間がかかる」「不快感がある」といった声が寄せられています。

そこで今回の第6弾では、補充交換回数や清掃の手間を減らすことで従業員の負担を軽減し、誰もが気持ちよく使える水回り環境の実現を目指した2つのアイテムをご提案します。

ラインアップは、「浮かせて設置」することで水回りを清潔に保つ2アイテムです。大容量で交換の手間を削減し、壁に吊るして浮かせることで省スペースに使える「大容量で交換の手間が減る吊り下げられるペーパータオル」は、下から取り出す構造により、未使用の紙を清潔に保てます。また、「シンクに貼って浮かせる三角コーナーがいらない水切り袋」は、シンクの端に貼るだけで浮かせて設置でき、ヌメりや汚水の滴りを防ぎながら、三角コーナー設置の負担を軽減します。置き場所に困りがちな水回りや共有スペースにおいて、「浮かせて設置する」というアプローチで、清掃負担の軽減とスペースの有効活用を同時に実現しました。

発売予定：2026年2月12日（木） ※店頭展開日は店舗により異なります。

メーカー希望小売り価格（消費税抜）：オープン価格

商品HP：https://kokuyo.jp/pr/hibifull

1. 「KOKUYO HibiFull（コクヨ ヒビフル）」ブランド 商品第6弾

（1）大容量で交換の手間が減る吊り下げられるペーパータオル

トイレや洗面所での頻繁な補充交換作業を軽減する600枚入りの大容量ペーパータオルです。パッケージにはフック穴があり、壁面に吊り下げての設置が可能。省スペースなだけでなく、下から引き出す構造のため、未使用の紙に水がかかりにくく衛生的です。側面の透明窓から残量を確認できるため、交換タイミングもひと目で把握可能です。サイズは中判（200×200mm）で、1枚でも手の水分を拭き取りやすいサイズ感となっています。

（左）設置イメージ（右）残量が確認できる様子

（2）シンクに貼って浮かせる三角コーナーがいらない水切り袋（Sサイズ・Mサイズ）

給湯室のシンクにシールで貼り付けて浮かせて設置する、使い捨てタイプの水切り袋です。浮かせることで袋の底がシンクに触れない状態で設置できるため、底面がヌメらずシンクを清潔に保てます。使用後はシールを剥がしてそのまま捨てられるので、不快な三角コーナーの掃除の手間も削減します。小さい穴が多数開いているため、水切れが良く、茶殻など細かなごみをしっかりキャッチしながら捨てる際のポタポタとした水垂れを防止します。収納場所に合わせて「縦・横」どちらからでも取り出せるパッケージを採用し、100枚入りの大容量です。

（左）設置イメージ（右）収納イメージ

（参考）「KOKUYO HibiFull（コクヨ ヒビフル）」のご紹介

「KOKUYO HibiFull」は、ちょっとした「くふう」で、働く場所を少し「ここちよく」をコンセプトに、工夫を凝らした便利な機能性と、職場に馴染むカジュアルなデザインを備えた商品をラインアップしています。

カウネットが蓄積してきた豊富なマーケティングデータを活用することで、お客様のニーズに沿った商品企画が可能となっており、多様なデータの分析を商品企画プロセスに組み込みながら、スピーディーな商品発売を実現しています。また、パッケージデザインの決定にはAIによる評価を取り入れるなど、革新的な商品企画手法にも挑戦しています。

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

