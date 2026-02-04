おなじみのキャラクターの顔がショルダーバッグになって登場！「名探偵コナン」セガ新作グッズ
株式会社セガ フェイブ
株式会社セガ フェイブは、「名探偵コナン」の新作グッズを販売いたします。
ご好評いただいております、フェイスショルダーバッグに「名探偵コナン」のキャラクターたちが仲間入り。お出かけの際に、ご一緒にお持ちいただけるアイテムです。2月10日より各種ECサイトにて予約受付開始いたします。
セガ フェイブでは皆様のご期待に応えるため、今後も「名探偵コナン」の様々なグッズを継続的に展開してまいります。
＜概要＞
名探偵コナン 江戸川コナン ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
名探偵コナン 毛利蘭 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
名探偵コナン 服部平次 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
名探偵コナン 灰原哀 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
名探偵コナン 赤井秀一 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
名探偵コナン 安室透 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
名探偵コナン 怪盗キッド ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
◆名称：
名探偵コナン 江戸川コナン ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
名探偵コナン 毛利蘭 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
名探偵コナン 服部平次 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
名探偵コナン 灰原哀 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
名探偵コナン 赤井秀一 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
名探偵コナン 安室透 ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
名探偵コナン 怪盗キッド ふわぷち フェイスショルダーバッグ（M）
◆販売予定時期：2026年7月
◆サイズ：全長約27 (顔:25)×5×20cm ※キッドのみ 全長約30 (顔:25)×5×20cm
◆種類：各1種
◆価格：各1個 4,400円(税込)
◆主な取扱店 ：ECサイト「カドスト」ほか、アニメ・ホビー系関連ショップ他にて2月10日より予約受付開始。
※各販売サイトでの予約開始にお時間を頂戴する場合ございます。ご了承くださいませ。
◆権利表記：(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
◆URL：https://segaplaza.jp/lp/conan/