おなじみのキャラクターの顔がショルダーバッグになって登場！「名探偵コナン」セガ新作グッズ

写真拡大 (全8枚)

株式会社セガ フェイブ

株式会社セガ フェイブは、「名探偵コナン」の新作グッズを販売いたします。


ご好評いただいております、フェイスショルダーバッグに「名探偵コナン」のキャラクターたちが仲間入り。お出かけの際に、ご一緒にお持ちいただけるアイテムです。2月10日より各種ECサイトにて予約受付開始いたします。



セガ フェイブでは皆様のご期待に応えるため、今後も「名探偵コナン」の様々なグッズを継続的に展開してまいります。




＜概要＞





名探偵コナン　江戸川コナン　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）

名探偵コナン　毛利蘭　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）

名探偵コナン　服部平次　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）


名探偵コナン　灰原哀　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）

名探偵コナン　赤井秀一　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）

名探偵コナン　安室透　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）


名探偵コナン　怪盗キッド　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）





◆名称：


名探偵コナン　江戸川コナン　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）


名探偵コナン　毛利蘭　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）


名探偵コナン　服部平次　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）


名探偵コナン　灰原哀　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）


名探偵コナン　赤井秀一　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）


名探偵コナン　安室透　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）


名探偵コナン　怪盗キッド　ふわぷち　フェイスショルダーバッグ（M）


◆販売予定時期：2026年7月


◆サイズ：全長約27 (顔:25)×5×20cm　※キッドのみ 全長約30 (顔:25)×5×20cm


◆種類：各1種


◆価格：各1個 4,400円(税込)



◆主な取扱店 ：ECサイト「カドスト」ほか、アニメ・ホビー系関連ショップ他にて2月10日より予約受付開始。


※各販売サイトでの予約開始にお時間を頂戴する場合ございます。ご了承くださいませ。


◆権利表記：(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996


◆URL：https://segaplaza.jp/lp/conan/