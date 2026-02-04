【最大80％OFF!!】「コンパイルハートバレンタインセール2026」開催!!

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の子会社である株式会社コンパイルハート（取締役社長：冨長 直人／所在地：東京都豊島区）は、本日2月4日（水）よりニンテンドーeショップおよびPlayStation(R)Storeにて《コンパイルハートバレンタインセール2026》を開始いたしました。

◆甘い誘惑、とろける割引──《コンパイルハートバレンタインセール2026》開催中！

本日2月4日（水）から、コンパイルハートのゲームがお得に買えるセールをニンテンドーeショップとPlayStation(R)Storeにて開催中です。

「激ノワ」こと『超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート』のデジタルデラックス版が初セール！！こちらのデラックス版には、新規描き下ろしイラストが3点も収録された「デジタルアートブック」と、好きなキャラ達を配置し、お気に入りのワンショットを作成できる「激神フォトアプリ」が同梱されております！

他にも「デスリク」シリーズ三部作や『届けろ！戦え！カラミティエンジェルズ』など人気タイトルが多数ラインナップされた、大変お得なセールとなっております。

この機会をぜひお見逃しなく！

▼セールの詳細はこちら

セール特設サイト：https://www.compileheart.com/dl/sale/

セール期間: 2026年2月4日（水）00：00 ～2026年2月25日（水）23：59まで

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。

▼対象タイトル一覧『Death end re;Quest』

セール価格 PlayStation(R)4版【72%OFF!!】\1,971（税込） ※通常価格：\7,040 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【69%OFF!!】\1,488（税込） ※通常価格：\4,800 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CERO「D」（17才以上対象）

公式サイトPlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/derq/

Nintendo Switch(TM)版：https://www.compileheart.com/derq/switch/

権利表記(C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「意志あるバグ」「人の心を持ったNPC」「存在し得ないキャラクター」「不可解な都市伝説」……多くの謎が絡み合い不可避の絶望が襲うサスペンスホラーRPG

「ゲーム」と「現実」二つの視点を切り替えてバグってしまったゲームからのログアウトを目指せ！

『Death end re;Quest2』

セール価格 PlayStation(R)4版【75%OFF!!】\1,980（税込） ※通常価格：\7,920 (税込)

Nintendo Switch(TM)版【69%OFF!!】\1,488（税込） ※通常価格：\4,800 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CERO「D」（17才以上対象）

公式サイトPlayStation(R)4版：https://www.compileheart.com/derq2/

Nintendo Switch(TM)版：https://www.compileheart.com/derq2/switch/

権利表記(C)COMPILE HEART

◆ゲーム内容

前作「Death end re;Quest」から続くサスペンスホラーRPGの続編！

呪われた街“リズ・ショアラ”にある女子寮を舞台とした新たな絶望の物語が始まる。

少女達の暮らす寮や街で起こる不可解な事件を「呪い（ハッキング）」の力を使って調査していく。

『Death end re;Quest Code Z』

セール価格【31%OFF!!】\5,920（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 /Nintendo Switch(TM)

ジャンルローグライクRPG

CEROZ（18才以上のみ対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/derqz/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/NOW PRODUCTION Co., Ltd.

◆ゲーム内容

様々な「並行世界」が存在する物語。

『二ノ宮しいな』と『水梨新』の活躍で、バグまみれの世界から脱出し、善意を取り戻した『アイリス』が、独自の世界を生み出した。

ここは、争うはずだった人たちが優しくなり、あらゆる歯車が噛み合った理想世界。

しかしこの世界にもまた、新たな危機が迫るのだった――

『アガレスト戦記』

セール価格【44%OFF!!】\1,971（税込） ※通常価格：\3,520 (税込)

対応機種Nintendo Switch(TM)

ジャンルリーディングRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/agarest/switch/

権利表記(C)COMPILE HEART/RED

◆ゲーム内容

「アガレスト」と呼ばれるその世界には五つの大陸が存在した。全ての大陸には、天地を貫き天地を支える長大な柱がそびえ立ちその威容はまさに神そのものだった。

五つの大陸の一つ「ルクレリア」。物語と、神話の終焉は、そこから始まる。

レオンハルトは守るべきもののために全てを捧げるーー未来さえも。彼の死の間際に交わした契約、それはー

魂の器となり、神の血を受け継ぎし乙女と共に世界を支える柱となること。約束された破滅…受け継がれる宿命…

それは魂により紡がれた最後の神話として語り継がれることになる物語…。

『超次元ゲイム ネプテューヌSisters vs Sisters』

セール価格【60%OFF!!】\3,432（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/nepsis/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「携帯ゲイム機」VS「スマートフォン」それは、時を経て始まる妹たちのポータブル革命――本作の主役は、待望の『シスターズ』！

謎のスマートフォン端末『マジフォン』によって奪われた携帯ゲイム機のシェアを取り戻す為、４人の妹が立ち上がる！！

『超次元ゲイム ネプテューヌ GameMaker R:Evolution デジタルデラックス版』

セール価格 【51%OFF!!】\5,929（税込） ※通常価格：\12,100 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンルRPG

CEROC（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/neptune/gamemaker/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

「大人ネプ、ゲーム会社の社長就任!? 新たな３女神と紡ぐ、ゲームメーカー革命の物語」

ゲームメーカー群雄割拠の世界……ゲームメーカー世界は【シェア】を獲得するために、ゲームメーカーたちが覇権争いの戦いを広げていた。

そして、新たなゲームメーカーが、ゲイムギョウ界の生き残りをかけた戦いに、足を踏み入れようとしていた。

◆デジタルデラックスエディション同梱物

・デジタルDX特典（水着衣装）

・【アプリ】デジタルアートブック

・【アプリ】デジタルサウンドトラック

『超女神信仰 ノワール 激神ブラックハート デジタルデラックス版』

セール価格 【20%OFF!!】\6,864(税込） ※通常価格：\8,580(税込)

対応機種Nintendo Switch(TM)

ジャンルシミュレーションRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/noire/switch/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING

◆ゲーム内容

ゲイムシジョウ界――

そこはゲイムギョウ界とは似て非なる世界

プラネテューヌを治めるパープルハートことネプテューヌ。

ルウィーを治めるホワイトハートことブラン。

リーンボックスを治めるグリーンハートことベール。

ラステイションを治めるブラックハートことノワール。

四人の女神は世界の覇権を手中に収めようと日々戦い、競い合っていた。

しかし、ノワールが覇権掌握まであと一歩に迫ったとき、何者かによって、女神たちの力が奪われてしまう！

バラバラになってしまった世界を救うため、女神たちは協力してゲイムシジョウ界の統一を目指す。

はたして、新たな冒険の先でノワールを迎える出会いとは……？

◆デジタルデラックス版同梱物

・デジタルアートブック（新規描き下ろし3点）

・激神フォトアプリ

『東方スペルカーニバル』

セール価格【42%OFF!!】\4,976（税込） ※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル弾幕タクティクスRPG

CERO「A」（全年齢対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/touhouspellcarnival/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/STING (C)上海アリス幻樂団

「東方スペルカーニバル」は「東方Project」を原作とした公認二次創作作品です。

◆ゲーム内容

幻想郷。

外の世界とは結界で隔離された、人間や妖怪といった存在が住まう辺境の地。

ある日、博麗神社の巫女『博麗霊夢』は、幻想郷の各地にそびえ立つ【謎の柱】を目にする。

その柱は『八雲紫』が主催する祭事、互いの持つスペルカードを賭けて戦う【符闘祭】の幕開けを告げる合図であった。

突如【符闘祭】を始めた『八雲紫』の真意を探るため、『博麗霊夢』はスペルカード争奪戦に参加するのだった。

『スカーレッドサルベーション デジタルデラックス版』

セール価格【31%OFF!!】\7,438（税込） ※通常価格：\10,780 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5

ジャンルTPS

CERO「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/sls/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART/Neilo Inc.

◆ゲーム内容

見知らぬ部屋で覚醒した「ウィロ・マーティン」。

自分は誰なのか。何処から来たのか。なぜ此処にいるのか。

助言をくれるＡＩは敵か味方か…

敵との死闘を潜り抜け、ウィロが向かう先に何が待ち受けるのか？

◆デジタルデラックス版同梱物

・デジタルアートブック

・デジタルサウンドトラック

『届けろ！戦え！カラミティエンジェルズ』

セール価格【31%OFF!!】\5,920（税込）※通常価格：\8,580 (税込)

対応機種PlayStation(R)4 / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM)

ジャンル配達＋ファンタジーRPG

CERO「B」（12才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/ca/

権利表記(C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

『配達』――それは人から人へ、物を、そして想いを届ける仕事。

街の外に狂暴なモンスターが跋扈する、とある世界。

配達ギルドのリーダー試験に合格したユウリが任されたのは、

悪名高き半人前チーム『カラミティエンジェルズ』。

個性豊かで勝手気ままな仲間たちとともに、今日もみんなの想いを届けます。

目指すは「トップクラス」の配達チーム！

『クロバラノワルキューレ Black Rose Valkyrie』

セール価格【80%OFF!!】\1,408（税込）※通常価格：\7,040 (税込)

対応機種PlayStation(R)4

ジャンルRPG

CERO「C」（15才以上対象）

公式サイト https://www.compileheart.com/brv/

権利表記(C)藤島康介 (C)IDEA FACTORY/COMPILE HEART

◆ゲーム内容

ヒロインの誰かが必ず裏切る衝撃の展開！？裏切りの予兆を見抜き、人格分裂を起こしてしまったヒロインたちを救え！

敵味方の行動順がリアルタイムで変動する「タクティカル・フルイド・バトル・システム」により迫力のバトルが展開！

巨大兵器「T・C・S」に装備された多数の武器を使い分け、人類の脅威【キメラ】を駆逐せよ！