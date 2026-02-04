新コスモス電機 近畿経済産業局主催「海外水素等関連産業の市場状況・参入障壁理解促進セミナー」に登壇します

新コスモス電機株式会社

「世界中のガス事故をなくす」を大目標に掲げる新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典）は、2月10日(火)に開催される近畿経済産業局主催「海外水素等関連産業の市場状況・参入障壁理解促進セミナー」（オンライン開催）に登壇いたします。

本セミナーは、水素等関連産業における関西と海外地域間・企業間の連携や技術連携・共同開発等の具体的なビジネス展開につなげていくことを目的に実施している海外市場状況調査を通じて明らかになった最新情報を共有する場として開催されます。



セミナーでは、海外水素等関係団体の活動概要や、国内企業が海外市場へビジネス参入する際の障壁となりうる規制・安全性評価等のポイント、公的機関の海外展開支援施策などが紹介されます。当社は水素等関連企業として、当社の水素事業における欧州展開の取り組みについて紹介します。

■セミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77903/table/90_1_e0ae554b96875f961a550c69a93e2dea.jpg?v=202602041221 ]

■当社講演詳細

登壇時間： 15:45頃

タイトル： 「当社水素事業の欧州展開について」

登壇者： 海外事業部課長 兼 Managing Director of New Cosmos-BIE B.V. 原田 裕貴

海外水素等関連産業の市場状況・参入障壁理解促進セミナー チラシ

告知ページ（近畿経済産業局サイト）：

https://www.kansai.meti.go.jp/5-1shiene/smart_energy_initiative/seminar/26_02sannyusyoheki.html



案内チラシ (PDF形式:406KB)：

https://www.kansai.meti.go.jp/5-1shiene/smart_energy_initiative/press/260116/2r7_260210_sannyushoheki_seminar.pdf

セミナー参加申込フォーム :https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kansai01/form651

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手掛けてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

世界最大級のガスセンサ研究開発・製造設備「コスモスセンサセンター」

■会社概要

会社名 ： 新コスモス電機株式会社

所在地 ： 大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者 ： 高橋 良典

設立 ：1960年

URL ： https://www.new-cosmos.co.jp/

事業内容 ： 家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用⽕災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス