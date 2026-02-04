スマート子育てサポートアプリWeLoveBaby(R)︎「ウィラバ(R)︎」、待望のネイティブアプリ版を正式リリース ― 24時間対応のAIチャット相談機能などを追加し、子育て世代の孤立や不安の解消を支援 ―

そなえ株式会社

そなえ株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役：正野隆士）は、子育て世代の孤立や不安の解消を支援するスマート子育てサポートアプリ「WeLoveBaby(R)（ウィラバ(R)）」について、3つの新機能を搭載したネイティブアプリ版の提供を開始しました。24時間365日育児の不安に答えるAI「コンシェルジュ」、毎日のアプリ利用が楽しみになる「毎日抽選会」、子どもの成長をグラフで可視化する「成長ノート」を組み合わせることで、従来の母子健康手帳の記録管理に加え、日々の情報収集から精神的なサポートまでを一気通貫で支援し、子育て世代が直面する「孤育て」の課題解決と、誰もが安心して子育てを楽しめる社会の実現に貢献します。

■スマート子育てサポートアプリ「WeLoveBaby(R)︎（ウィラバ(R)︎）」とは

スマートフォンで母子健康手帳を撮影するだけで、大切な記録をデジタル化し、安全に保管・共有できるアプリケーションです。災害時の紛失リスク軽減や、離れて暮らす家族との円滑な情報共有を実現し、忙しい保護者の皆様をサポートします。

・ 母子健康手帳の必要なページを撮影して保存

・ スマホに安全に保管

・ 外出先でもすぐ確認

・ 紛失リスクを軽減

・ 家族と共有しやすい

忙しいママ・パパでも、簡単に使えます。



アプリのダウンロードはこちらから https://step.wlb-33.net/lp/app_install

■開発背景：デジタル技術で「孤育て」のない社会へ

現代日本では核家族化が進み、地域との繋がりも希薄化するなか、多くの家庭が頼れる人のいない「孤育て」状態にあります。これは産後うつの一因ともなる深刻な社会課題です。また、紙の母子健康手帳は紛失リスクや共有の難しさといった課題を抱えていました。 「WeLoveBaby(R)」は、『一人で抱え込ませない』をコンセプトに、これらの課題をデジタル技術で解決し、誰もが心から子育てを楽しめる社会の実現を目指しています。

■ネイティブアプリ化による主な改善点

ネイティブアプリとして再構築したことで、ウェブアプリ版に比べて以下の点が大幅に改善され、妊娠中から育児の合間でもストレスなくご利用いただけるようになりました。

・ 軽快な操作性：ページ遷移や読み込みが高速化され、スムーズな操作を実現。

・ プッシュ通知：アプリからの重要なお知らせや更新情報を受け取り、見逃しを防ぎます。

■子育てを多角的にサポートする3つの新機能

１. 頑張るパパ・ママにご褒美を届け、さらに大切な情報の見逃しも防ぐ「毎日抽選会」

慌ただしい毎日だからこそ、アプリを開く瞬間に小さな楽しみを。今回新たに追加された「毎日抽選会（ガラポン）」は、1日1回挑戦でき、ポイントが貯まるお楽しみ機能です。貯まったポイントはQUOカードPayなどのデジタルギフト券と交換可能。この“楽しいご褒美”が毎日のアプリ利用を自然に促し、予防接種の予定や大切な記録の確認漏れといった、子育てにおける重要な情報を見逃すことを防ぎます。

２. 24時間365日、育児の不安に答えるAI「コンシェルジュ」

今回新たに追加されたAIチャットボット「コンシェルジュ」は、子育て世代の不安に寄り添う新機能です。真夜中に限らず、クリニックの受付時間外など「これって普通？」「急いで病院に行くべき？」といった疑問が浮かんだ時や、そもそも人とコミュニケーションを取るのが少し苦手な方でも、24時間365日、気兼ねなく対話形式で相談できます。保護者の皆様に、いざという時の安心感をお届けし、精神的な負担を和らげる心強いパートナーとなります。



※AI「コンシェルジュ」は、産前産後の悩みに関する情報提供を目的としたものであり、医学的な診断や治療に代わるものではありません。あくまでも判断の参考としてご活用いただき、最終的にはかかりつけ医などの医療機関にご相談ください。

３. 成長記録を一覧化する「成長ノート」

母子健康手帳の記録（出生時の体重、身長、予防接種履歴など）をデジタルで一元管理し、グラフなどで可視化します。これにより、子どもの成長を実感できるだけでなく、乳幼児健診や診察の際に必要な情報をスムーズに医師へ提示できます。

【アプリ概要】

アプリ名： WeLoveBaby(R)︎（ウィラバ(R)︎）

対応OS： iOS／Android

価格： 無料

機能： 母子健康手帳の撮影保存、毎日抽選会、コンシェルジュ、成長ノートほか

https://step.wlb-33.net/lp/app_install

【会社概要】

会社名： そなえ株式会社

所在地： 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学病院 鹿田会館SK102

代表者： 代表取締役 正野隆士

事業内容： 医療IT関連

設立： 2020年9月8日

URL： https://sonae.ltd/(https://sonae.ltd/)

【本件に関するお問い合わせ】

（会社名）そなえ株式会社

（部署名）広報部

（担当者名）矢野・大榮

TEL：050-3159-5859

Email:info@sonae.ltd