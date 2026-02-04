高校生が取材・執筆する地域ウェブメディア「Are you Biwa（アユビワ）」2月1日公開

有限会社ウエスト

WEBサイト制作会社の有限会社ウエスト（滋賀県）は、大津商業高等学校の生徒会有志が主体となり運営する高校生向けウェブメディア「Are you Biwa（アユビワ）」を2026年2月1日に公開しました。ウエストは本プロジェクトの企画立案、サイト構築、運営体制整備までを一貫して担っています。

アユビワのサイト（スマートフォン画面）

「Are you Biwa」は、高校生自身が取材・執筆を行う地域密着型ウェブメディアです。掲載記事は“放課後を豊かにする情報”をコンセプトに生徒たちが自ら企画したカテゴリーで構成されており、「高校生が休日に遊びに行くスポット」「高校生の財布に優しい飲食店」「滋賀県内で気軽に行けるイベント」「お菓子紹介」「勉強法」「学校持参OKグッズ」「失敗談」など、高校生の生活圏と価値観に根ざしたテーマが並びます。等身大の視点による情報発信が特徴です。

■ 地域特化メディア運営実績を生かした“高校生版”メディアの立ち上げ

ウエストは2016年より、滋賀県内を中心とした子育て世代向けオンラインニュースサイト「シガマンマ」を運営しています。

シガマンマのサイト（スマートフォン画面）

シガマンマは、滋賀県内の子ども向け・親子向けイベントや子連れでのおでかけスポット、子育てのアドバイスや暮らしに役立つ情報など、滋賀のママのための情報を配信するニュースサイトです。

記事は滋賀県在住のママライターによる取材記事を中心に、毎月300本以上の地域情報を更新し、イベントカレンダーやエリア検索機能も備える地域特化型メディアとして継続運営してきました。

・月間約30～50万ビュー

地域とターゲットを明確に絞ったメディア運営を10年以上続けてきた実績を基に、「次世代の情報発信者を育てる高校生版メディア」を構想し、2025年4月から大津商業高校へ提案。生徒会メンバーを中心とする約20名が参加し、2025年9月から準備を進めてきました。

■ メディア教育と実社会をつなぐ実践型プロジェクト

ウエストは月2～3回高校を訪問し、取材方法や文章構成、読み手視点の整理方法などを学ぶライティング講座をはじめ、メディア運営を行う上でのリテラシー教育を実施しています。高校生が執筆、投稿した原稿はウエスト事務局が第三者メンバーを通じ審査を行い、公開しています。

大津商業高校でのライティング講座の様子

ウエスト代表の片山幸博は次のように述べています。

「メディアの特性を理解し、情報を評価し、活用し、発信する力は、情報化社会を生きる高校生にとって重要な力です。本プロジェクトはメディア教育の側面を持つと同時に、報酬が発生するビジネスとしての仕組みも取り入れています。社会との接点を持ち、自分の発信に責任を持つ経験は、将来の社会性の育成につながると考えています」

■ 地域企業と高校生をつなぐ新しい連携モデル

本メディアの運営には関西みらい銀行が応援サポーターとして協賛。現在、高校生世代との接点を求める企業の協賛も受け付けています。収益の一部は高校へ還元され、教育活動に生かされます。

「Are you Biwa」は、高校生の放課後の行動や興味関心に基づくリアルな情報を届けるとともに、地域企業と次世代を結ぶ新しい情報発信の形を目指します。

■ メディア概要

サイト名：Are you Biwa（アユビワ）

内容：高校生による取材・執筆型ウェブメディア

公開日：2026年2月1日



URL：https://areyoubiwa.info/

■ 会社概要

有限会社ウエスト

住所：〒523-0898 滋賀県近江八幡市鷹飼町南一丁目3-11

TEL:0748-43-0155

FAX:0748-43-0156

公式サイト

【ウエストについて】

1989年創業。広告・ポスター・パンフレット・ダイレクトメール・会社案内・広報誌などの企画制作、ホームページ企画制作・運営・管理、動画編集、DVD制作、屋内外サイン・ネオン・ディスプレイ・アクリル加工・店舗内装などの企画制作、イベント企画・開催・運営。

2016年より子育て世代向けオンラインニュースサイト「シガマンマ」を運営。

2022年より「ヴォーリズみらいビレッジ」（旧近江兄弟社小学校）の一部を借り受け、子育て世代向けイベント企画事業「つながルーム」を運営。2025年4月に「貸し棚こども書店ほんなら」、10月に「自費出版ライブラリー 考耕行」を展開。