卒業・入学から普段使いまで活躍する　ORIHICAの“ハレの日スタイル”

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、入卒園・入学卒業などセレモニーが増えるシーズンに向け、「特別な日は、キレイに着回し。」をコンセプトとした「ハレの日スタイル」を提案いたします。特設WEBページや店頭冊子では、セレモニー後も日常使いできる着まわし術を豊富にご紹介しております。掲載商品はORIHICA全店及びORIHICAオンラインショップにてご購入いただけます。

ORIHICAオンラインショップURL（メンズ）： https://www.orihica.com/nyusotsuen_fair_men/

ORIHICAオンラインショップURL（レディース）： https://www.orihica.com/nyusotsuen_fair_women/

■セレモニーだけではなく、お客様のライフスタイルに寄り添う「ハレの日スタイル」

近年、セレモニーウェアに対して「一度きりの着用ではなく、仕事や学校行事にも着まわしたい」という汎用性を求める声を多くいただいております。そのようなニーズの高まりを受け、ORIHICAではビジネスウェア開発の知見を活かし、特別な日にふさわしい気品と日常で快適に着用する利便性を両立したカセット服などアイテムを拡充し、多様なシーンに対応できるスタイリングをご提案いたします。

レディースでは、トレンドのジレスタイルや定番のノーカラー、ダブルジャケットをセレモニーから日常使いまでシームレスに繋ぐコーディネートをご紹介。メンズのスタイリングにおいても、タイドアップからビジネスカジュアルまで幅広く対応する、ORIHICA独自の「ハレの日スタイル」を表現いたしました。

これからもORIHICAは、変化するライフスタイルに寄り添い、お客様のニーズを反映した商品を開発・販売してまいります。

ORIHICAおすすめ「ハレの日スタイル」

■トレンド感のあるジレスタイル

１.カセット企画の商品で上品な装い

近年人気のあるジレを主役にした、トレンド感のある「ハレの日」の装いです。同素材のパンツと組み合わせることで、控えめなアクセサリーでもサマになる、シンプルながらも上品なスタイリングが完成します。

２.学校行事からオフスタイルまで抜群の着まわし力

セレモニーの後は、デニムやカットソーなどカジュアルアイテムと合わせて日常使いでも大活躍。学校行事から週末のお出かけまで、さまざまなシーンで着用いただける汎用性は、オンオフ問わず女性のライフスタイルに彩りを添えます。

■都会的なダブルジャケットのセットアップスタイル

１.ダブルジャケット×パンツで軽快さときちんと感を演出

メンズライクなダブルジャケットに軽やかなワイドパンツを合わせ、都会的で洗練されたスタイリング。清潔感と

きちんと感を保ちつつ、こなれ感のあるマニッシュな装いが、落ち着きのあるしなやかな魅力を引き立てます。

２.ロングスカートを合わせて華やかで柔和な印象に

ボトムに表情豊かなロングスカートを合わせると、フェミニンで柔らかな印象に様変わり。ダブルジャケットのかっちりした雰囲気を適度に和らげるスカートは、春の門出にふさわしい優雅で華やかな印象を与えるスタイルです。

■ビジネス・ビジカジの万能カラー グレースーツスタイル

１.スリーピーススーツで誠実さと気品を纏う

タイドアップでキリッと引き締めたVゾーンに同素材のベストを重ねて、大人の男性らしい重厚感をプラス。グレーカラーの持つ誠実で上品な雰囲気が、ハレの日をより特別な日へと導いてくれます。

２.爽やかで抜け感のあるビジカジコーデ

ノーネクタイやニットを合わせれば、一気にリラックスしたスタイルへ。ビジネスウェア開発で培ったノウハウが詰まった美しいシルエットは、オフィスでも一目置かれる洗練された装いを叶えます。

※本プレスリリースに記載されている内容は発表時点のものであり、最新の情報とは異なる場合がありますのでご留意ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d11795-1143-54a6514542313540f769b231dee474f2.pdf