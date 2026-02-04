『SNOW MIKU 2026』の雪ミク衣装「Sweet Snow」がドルフィードリーム(R)用ドレスセットとして登場

株式会社ボークス

模型玩具・ドール製品の企画、製造、販売を手掛けるボークス（本社：京都市下京区、代表取締役：

重田せつ）は、『SNOW MIKU 2026』の雪ミク衣装「Sweet Snow」をドルフィードリーム(R)用ドレスセットとして2026年2月14日（土）より予約受付開始いたします。

「Sweet Snow」セット

▶ウェブサイト：https://dollfie.volks.co.jp/dd/special/piapro/product/drs_miku20.html(https://dollfie.volks.co.jp/dd/special/piapro/product/drs_miku20.html)

- 受注期間：2026年2月14日（土）～ 3月22日（日）［先行受付］ボークス 札幌SR ：2026年2月7日（土）～- 受付場所：ドルフィーオンラインストア、全国のボークス店頭（DD取扱店舗）、他 DDフレンドショップ（海外）

【商品詳細】

スイートな音色で、あなたに笑顔をお届け。

2026年の雪ミクテーマ「しあわせパティスリー」を表現した「Sweet Snow」がドルフィードリーム用ドレスセットで登場！ パステル調の可愛らしさ溢れる衣装デザインを忠実に再現しました♪

- ドーナツなどのスイーツをモチーフにした飾りはもちろん新規造形- ペールトーンの髪色が可愛いウィッグが付属

「Sweet Snow」セット

対応サイズ：DDS（SS/S/Mのみ対応）、DD（SS/S/Mのみ対応）

セット内容：ウィッグ、ヘアアクセサリー（×3）、ヘアレース（×2）、ベレー帽、ベレー帽用パーツ、磁石、エプロン、エプロン用パーツ、たすき、たすき用パーツ、ワンピース、付け袖、ソックス、かぼちゃパンツ、ブーツ

価格：\ 33,000（税込）

受注期間：2026年2月14日（土）～ 3月22日（日）

［先行受付］ボークス 札幌SR ：2026年2月7日（土）～

お届け：2026年秋頃予定

※本商品に含まれるのは「セット内容」に記載されているアイテムのみです。

ドール本体は商品に含まれません。

ドルフィードリーム(R)＜Dollfie Dream＞（以下、DD）

ドルフィー＜Dollfie＞とは1998年にボークス・造形村が独自に企画開発した新しいお人形で、従来の球体関節人形＜Doll＞とは異なり、フィギュア＜Figure＞の美しさと優れた関節構造によるポージングの広がりが融合されています。また、ドルフィーは世界で初めてカスタムが出来るお人形として新しいドールホビーの文化を育んでいます。

DDはドルフィーシリーズの中でも、今までのドールでは再現し得なかった、驚くような可動動作と息をのむような美しいシルエットを合わせ持った貴方のための夢のドールです。また、ドールとフィギュア双方の魅力を持つ独自のキャラクター表現が大きな魅力です。

DD取扱店は日本全国に11店舗、オンラインストアでも関連アイテム各種を取り揃えております。

ドルフィーお迎え後もご質問やメンテナンスなどのご相談にお応えしております。

雪ミク2026 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

創作造形(C)造形村/ボークス ドルフィードリーム(R)は株式会社ボークスの登録商標です。