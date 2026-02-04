さとふる、「令和8年豪雪被害 緊急支援寄付サイト」で新たに青森県五所川原市、鰺ヶ沢町の寄付受け付けを開始

株式会社さとふる

このたびの令和8年1月に発生した大雪により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、2026年2月2日に開設した「令和8年豪雪被害 緊急支援寄付サイト(https://www.satofull.jp/oenkifu/oenkifu_detail.php?page_id=535)」にて、2月４日より、新たに青森県五所川原市、鰺ヶ沢町の寄付受け付けを開始します。

これにより、本サイトで支援する被災自治体数は5自治体となります。各自治体に集まっている寄付総額などの最新情報は、「令和8年豪雪被害 緊急支援寄付サイト」に記載しています。

本サイトでは、ふるさと納税制度を活用して掲載自治体に1,000円から1円単位で指定した金額を寄付することが可能です。また本支援に関し、自治体から株式会社さとふるへの支出が発生することはなく、寄付決済手数料を株式会社さとふるが負担するため、寄付者の善意をそのまま自治体へお届けします。

青森県内では、大雪の影響により各地で人的被害や建物被害が相次いでいます。五所川原市では積雪が100cmを超え、学校施設での窓ガラス破損など、公共施設にも影響が広がっています。鰺ヶ沢町では除雪作業中の事故とみられる死者が確認されました。県によると、県内の死傷者は130人を超えています。自治体では引き続き除排雪対応に追われており、住民生活への深刻な影響が続いています。

多くの方々から被災地の復旧・復興を支援いただけるよう、「令和8年豪雪被害 緊急支援寄付サイト」にて寄付受け付けを開始します。

株式会社さとふるは、今後も全国の被災自治体を支援する取り組みを通して、「被災地を応援したい」と願うすべての人と共に被災地支援に貢献していきます。

*2026年2月4日に追加掲載した自治体

※ 2026年2月4日午前11時時点

※ 被害の状況と自治体からの要請により今後掲載自治体が追加となる可能性があります。また、対象自治体からの寄付金受領証明書送付が遅れる可能性があります。あらかじめご了承ください。

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

