【ホテル日航アリビラ】点心職人によるオリジナル焼き大根餅を「春節」にあわせ2月17日より提供

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航アリビラ（沖縄県 読谷村/総支配人：中島 浩一）は、カジュアルブッフェ「ハナハナ」のランチブッフェにおいて、中国の三大節句「春節」にあわせ2026年2月17日（火）～2月23日（月・祝）の期間に、当ホテルの点心職人が手がけるホテルオリジナル『焼き大根餅』を提供します。

カジュアルブッフェ「ハナハナ」では、和食・洋食・沖縄料理に加え、中華メニューをご用意しております。特に当ホテルの点心職人が手がける点心が人気で、より多彩な中華メニューを楽しんでいただけるよう、本年度は中国の節句をテーマにしたメニューをご用意しています。その第2弾として、旧正月「春節」にちなんだ『焼き大根餅』を期間限定でご提供します。

『焼き大根餅』は、春節に欠かせない縁起の良い食べ物として中国の広東地方を中心に親しまれており、新しい一年の始まりに幸先の良さを願って食されてきました。当ホテルでは、すりおろした大根のやさしい甘味と米粉のもっちりとした食感を生かし、表面を香ばしく焼き上げた大根餅をご用意します。また、蓮の花を象った揚げもちも同時に提供し、春節らしい華やかさを添えます。

今後も、カジュアルブッフェ「ハナハナ」では、種類豊富な中華メニューをご提供するとともに節句など季節に合わせた味わいを取り入れたラインアップをお届けしてまいります。

ハナハナランチブッフェ「焼き大根餅」提供概要

期間 ／ 2026年2月17日（火）～2月23日（月・祝）

時間 ／ 12:00～14:30（L.O. 14:30）

料金 ／ 1名様 3,600円（消費税・サービス料込み）

場所 ／ ホテル日航アリビラ カジュアルブッフェ「ハナハナ」

ご予約・お問い合わせ ／ 098-989-9021（レストラン予約係）

*営業日時、食材は状況により変更する場合があります。

ホテル日航アリビラ

ホテル日航アリビラは、異国情緒漂うスパニッシュコロニアル調の建物が特徴的なオンザビーチのリゾートホテルです。ホテルの目の前は「アリビラブルー」と称される沖縄本島屈指の透明度を誇る海が広がります。

厳選食材を駆使したこだわりの料理、多彩なマリンメニューやリラクゼーションなど、上質な安らぎが満ちる極上のステイをご堪能いただけます。



所在地：〒904-0393 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600

TEL：098-982-9111(代表） FAX：098-958-6620

URL：https://www.alivila.co.jp

アクセス：那覇空港より自動車で約70分、空港リムジンバスBエリアで約90分