【楽天市場お買い物マラソン】MAXWINの車用品やバイク用品が期間限定で最大23%以上OFF！冬物のスノーソックスを含む人気商品が割引セールを開催！

割引商品を一部ご紹介MF-BDVR001

配線不要！ヘルメット装着型の前後同時録画ドライブレコーダー

大容量バッテリー内蔵で最大7.5時間連続録画可能。200万画素カメラでFull HD以上の高画質録画、全国のLED信号機にも対応。「スマート感知センサー」で、カメラ本体の着脱で、自動で電源オン/オフします。IP66レベルの防塵＆防水性能で、ゲリラ豪雨でも心配なし

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-bdvr001/

MF-MS1000

デジタルメーター + CarPlay機能搭載の5インチ縦型スマートモニター

スマートフォンはバッグにしまったままで、ナビアプリや音楽アプリを使用可能。12V/5V両対応なので、モバイルバッテリーから給電でき、配線の手間がかかりません。様々な安全運転支援システムを搭載、IP66レベル相当の防塵・防水設計

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mf-ms1000/

MDR-G014

バンド式装着タイプのリアカメラ60fpsのコスパ最強ハイスペックデジタルミラー

リアカメラに60fpsを採用。非常に滑らかな映像を録画できます。またフロントカメラは分離式なので、カメラの向きに影響を受けることなく、ミラー本体をお好みの角度に調節できます。リアカメラには拡大・縮小機能も搭載し、距離感がつかみやすくなります。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/mdr-c007b2/

DA-MED01

カーディスプレイオーディオでYoutubeやPrimeVideoなどのネット動画が楽しめるメディアプレーヤー

カーリンクエンタメプラスには、5つの定番動画アプリ「Youtube、PrimeVideo、Netflix、U-NEXT、ABEMA」があらかじめインストールされており、走行中も同乗者がネット動画を楽しむことができます。

https://item.rakuten.co.jp/ukachi/da-med01/