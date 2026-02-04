売れるネット広告社グループ株式会社、フィジカルAI時代を見据え連結子会社JCNTの5G端末レンタル事業を法人向けに強化～ロボット・IoT・自動化分野を見据え、拡大するニーズ拡大に対応～

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長CEO：植木原宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、連結子会社である 株式会社JCNTが、直近拡大している大容量・高速通信ニーズに対応するため、5G対応端末の在庫を増強し、法人向けの提供体制を強化していくことを決定いたしましたのでお知らせいたします。

これにより、国内外における5G端末利用ニーズへの対応に加え、ロボット・IoT・自動化システム等のいわゆる「フィジカルAI」分野での利用拡大によるサービス需要にも対応することが可能になると考えております。

近年、生成AIの進化に続き、現実空間でAIが稼働するフィジカルAI分野への注目が世界的に高まっており、物流倉庫や製造現場、空港・商業施設、ホテル等における自律型ロボットや遠隔制御機器の導入が進展しています。これらの分野では、高速・低遅延通信を実現する5G回線が不可欠であり、短期間での大量導入や柔軟な運用が可能な通信端末レンタルへの需要拡大が見込まれています。

JCNTはこれまで、国内外の法人顧客やインバウンド需要向けに通信端末レンタル事業を展開してまいりましたが、今後はこの基盤を活用し、ロボット・IoT用途を想定した5G端末の提供、複数端末の一括管理ニーズへの対応、短期導入案件への柔軟な供給体制の構築などを進め、フィジカルAI関連分野での利用拡大を図ってまいります。

売れるネット広告社グループでは、デジタルマーケティング、越境EC、通信インフラ、AI関連サービスといった各事業の強みを掛け合わせることで、次世代のデジタル社会を支えるインフラ提供企業としてのポジション確立を目指しており、JCNTの5G端末レンタル事業強化もその一環となります。

なお、本件は現時点では構想段階の取り組みを含んでおり、売れるネット広告社グループの連結業績に与える影響は軽微と考えております。今後の具体的な業績への影響につきましては、開示すべき事項が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

売れるネット広告社グループは引き続き、成長分野への積極的な取り組みを通じて、企業価値の向上に努めてまいります。

以 上

