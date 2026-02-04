雪ミクをイメージしたキャリングケース（ドール用バッグ）が登場！

株式会社ボークス

模型玩具・ドール製品の企画、製造、販売を手掛けるボークス（本社：京都市下京区、代表取締役：

重田せつ）は、雪ミクをイメージしたキャリングケース（ドール用バッグ）を2026年2月14日（土）より販売開始いたします。

DD雪ミクキャリングケース

▶ウェブサイト：https://dollfie.ec.volks.co.jp/item/4518992457482.html(https://dollfie.ec.volks.co.jp/item/4518992457482.html)

- 発売日 ：2026年2月14日（土）［先行販売］ボークス 札幌SR ：2026年2月7日（土）- 受付場所：ドルフィーオンラインストア、全国のボークス店頭（DD取扱店舗）、他 DDフレンドショップ（海外）



【商品詳細】

雪ミクのキャリングケースが登場！

初音ミク、鏡音リン・レンに引き続き、雪ミクをイメージしたキャリングケースが遂に登場！ 普段のお出かけはもちろん、『SNOW MIKU』などのイベントでも大活躍間違いなし♪

- ドルフィー用キャリングケースには使いやすい工夫がたくさん♪- バッグの口が大きく開くので、ドルフィーの出し入れがスムーズ♪

DD雪ミクキャリングケース

対応サイズ：バッグ本体 長さ：70cm × 高さ：17cm × 幅：16cm アーム：約48cm

ショルダーベルト：最短約70cm～最長約132cm

対応サイズ：ドルフィー全共用

セット内容：キャリングケース

価格：\ 13,200（税込）

発売日：2026年2月14日（土）

［先行受付］ボークス 札幌SR ：2026年2月7日（土）

※本商品に含まれるのは「セット内容」に記載されているアイテムのみです。ドール本体は商品に含まれません。

ドルフィードリーム(R)＜Dollfie Dream＞（以下、DD）

ドルフィー＜Dollfie＞とは1998年にボークス・造形村が独自に企画開発した新しいお人形で、従来の球体関節人形＜Doll＞とは異なり、フィギュア＜Figure＞の美しさと優れた関節構造によるポージングの広がりが融合されています。また、ドルフィーは世界で初めてカスタムが出来るお人形として新しいドールホビーの文化を育んでいます。

DDはドルフィーシリーズの中でも、今までのドールでは再現し得なかった、驚くような可動動作と息をのむような美しいシルエットを合わせ持った貴方のための夢のドールです。また、ドールとフィギュア双方の魅力を持つ独自のキャラクター表現が大きな魅力です。

DD取扱店は日本全国に11店舗、オンラインストアでも関連アイテム各種を取り揃えております。

ドルフィーお迎え後もご質問やメンテナンスなどのご相談にお応えしております。

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

創作造形(C)造形村/ボークス ドルフィードリーム(R)は株式会社ボークスの登録商標です。