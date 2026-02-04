宮城県初の「水素トラック」運行へ ─ 県内4社が官民連携で脱炭素物流モデルを構築

株式会社ＳＫホールディングス

資源物リサイクル、廃棄物処理事業を行うSKグループ（宮城県仙台市）は、同グループの株式会社サイ コーにおいて宮城県内では初となる水素燃料電池（FC）トラック（以下、FC トラック）1 台を 2026 年2月より導入し、仙台市の資源物回収業務（古紙回収や集団資源回収等）での運行を開始します。本取り組みは、宮城県が掲げる「みやぎゼロカーボンチャレンジ2050戦略」に基づき、運輸部門におけ る温室効果ガス排出削減への対応の一環として実施されるものです。今回、弊社のほか株式会社サトー商会様をはじめとする宮城県内で事業活動を行う計4社がFCトラックを導入します。

つきましては、オープニングセレモニーを2026年2月5日に執り行いますのでぜひ取材をお願いいたします。

株式会社サイコーが2月より導入するFCトラックの外観

【みやぎゼロカーボンチャレンジ2050戦略概要】

宮城県では、2023年3月に、「みやぎゼロカーボンチャレンジ2050戦略」を策定、2030年度までに2013年度比で県内の温室効果ガス排出量を50％削減するという目標を掲げ、県民・事業者と連携した温室効果ガス削減に向けた取り組みを進めています。宮城県が公表している資料によると、運輸部門は県内の温室効果ガス排出量の中で約21％を占めており、2021年度の排出量は3,779千トンとなっています。一方で、2030年度の削減目標は2,803千トンとさ れており、約26％の削減が必要とされています。こうした状況に対し、宮城県ではCO2排出量削減効果が高いFCトラックの導入推進を決定。令和5年度から県内の運輸部門企業を対象に導入業者の掘り起こしを進めてきました。今回、トラック購入意向を示した4社が補助制度を活用し、県内初となる民間企業へのFCトラックの導入が実現しました。

【本取り組みとサイコーの関わり方】

株式会社サイコーでは、かねてより資源物回収ルート最適化等で業務におけるCO2削減を推進しており、脱炭素燃料車の導入も視野に入れていました。今回の宮城県の取り組みを通して改めて弊社の事業特性 における有効性や水素需要創出への貢献可能性を確認し、導入を決定しました。トラックのデザインについては、より良い地球環境の未来を想起させるような、緑と水をイメージしたデザインを採用。日々地域を走る車輌として、目にした方がゼロカーボンへの取り組みを前向きに意識するきっかけになってほしいという想いを込めました。

サイコーは今後、FCトラックの運行データや現場での知見を蓄積しながら、資源物回収車両の脱炭素化 を段階的に進め、持続可能な地域インフラの構築に取り組んでまいります。

【オープニングセレモニー プログラム】

以下の日程でオープニングセレモニーを執り行います。

報道関係者の皆さまにおかれましてはぜひ取材に来ていただけますと幸いです。

〈日時〉2026年2月5日（木）14：50～15：25

〈場所〉宮城県庁1階県民ロビー及び正面玄関前（宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号）

〈出席者〉

宮城県知事 村井 嘉浩

環境生活部長 末永 仁一

トラック導入事業者：株式会社サイコー、株式会社サトー商会、株式会社仙台丸水配送、中越通運株式会社

来賓：株式会社仙台水産、CJPT株式会社

※事務局：次世代エネルギー室

〈内容〉

1. 出席者紹介

2. 知事挨拶

3. 出席者挨拶

4. 鍵の授与

5. 写真撮影

6. 出発セレモニー