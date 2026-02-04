AI時代の複数収入源構築を支援する新講座「書王」を2026年2月より提供開始【株式会社出雲企画】

株式会社出雲企画

「AIと言葉の力で、働き方に革命を起こす」をミッションに、ライティングスクール事業を展開する株式会社出雲企画（東京都狛江市、代表取締役 野口真代、以下「当社」）は、AI×SNS×Kindleに特化した新講座「書王（かくおう）」を2026年2月7日(土)より提供開始いたします。

「書王」提供の背景

近年、Google3万人、Amazon9,000人、Meta1万人といった大規模なAIによる人員削減が海外で現実となっており、ライティング、リサーチ、資料作成、翻訳などの業務がAIに置き換わる波が日本にも到来すると予測されています。

一方で、AIを味方につけることができれば、圧倒的に有利な立場を築くことが可能です。

当社はこれまで累計10,000人以上のライティング指導を通じて、「AIスキル習得」と「複数の収入源確保」の重要性を強く認識してまいりました。

そこで今回、未経験者でも3ヶ月でAIライティングと電子書籍出版による複数の収入源を確保できる、実践型の新講座「書王」を本格的にスタートいたします。

「書王」講座概要

講座名: 書王（かくおう）

各（かく）業界で王様になってほしい

核（かく）となる得意分野を見つけて輝いてほしい という思いを込めて命名

提供内容: AI×SNS×Kindleに特化した、複数の収入源を作るための実践型ライティングスクール

■開催期間：2026年2月7日（土）～4月11日（土）（全6回)

■開催時間：各回10:00～12:00

■開催形式：オンライン（Zoom）

■定員：50名

■受講料：300,000円（税込） ※早割価格150,000円

■申込：満員御礼につき、現在キャンセル待ち受付中

━━━━━━━━━━━━━━メインカリキュラム（全6回）━━━━━━━━━━━━━━- 第1回:人間らしい文章にする「まよ式AIライティング基礎」- 第2回:売り込まずに売れる仕組み「AI強み発見とSNS発信」- 第3回:ベストセラーを狙う「AI企画・構成」- 第4回:1日15分のスキマ時間で執筆する「AI執筆術」- 第5回:印税と仕事を生み出す「AI出版戦略」- 第6回:複数の収入源をつくる「AI資産化」

加えて、「まよまよ質疑応答会」を全6回（各90分）開催。

リアル卒業式は、2026年4月25日(土)開催予定。

━━━━━━━━━━━━━━━━━独自開発「5種の神器」ツール提供━━━━━━━━━━━━━━━━━

受講生専用のオリジナルGPTツールを開発・提供

ラクラク出版くん（GPT）: 質問に答えるだけで5分で1万文字レベルの出版ベース原稿が完成

ラクラク校正くん（GPT）: 文末表現や基本的な文章チェックを自動化

やることナビくん（GPT）: 個別ロードマップ作成とタスク管理

魔法のプロンプト集: 100種類以上のプロンプトを提供

Canvaテンプレート集: センス不要で章扉デザインが完成

━━━━━━━━━━━━充実のサポート体制━━━━━━━━━━━━

受講生の不安を徹底サポートし、結果へと導きます。

個別添削「魔法の赤ペン」（全6回）

グループ質疑応答会（全6回・各90分）

24時間チャット相談

「書王レスキュー隊」による卒業生サポート

PC初心者向けコンシェルジュサービス

AI超初心者向け補講

卒業後フォローアップ会（3ヶ月に1回）

毎朝6:00-6:55「まよまよ朝活」作業会

━━━━━━━━━━━━豪華特典━━━━━━━━━━━━

本講座以外にもさまざまな学びの場をご提供しております。

1日で原稿完成を目指す「書き切り合宿」

クローンAI作成実践会（NEW!）

はじめての海外案件獲得講座

弁護士登壇「著作権トラブル完全回避講座」

伝説のライティングスクール「ものかきキャンプ」全講義開放

「Kindle × ストアカ」自動集客講座

━━━━━━━━━━━━全額返金保証━━━━━━━━━━━━

4年以内にKindle出版できなかった場合、全額返金いたします。

※課題を期限内に提出済みの方に限ります。

━━━━━━━━━━━━受講生の成果事例━━━━━━━━━━━━

50代から印税収入80万円突破、NHKカルチャー講師に抜擢

70代女性が3時間で電子書籍1冊を書き上げ、50日連続出版を達成

1冊で印税100万円超、副業売上45万円を達成

3ヶ月連続で印税月10万円突破

時給1,000円から安定収入45万円を達成、作業時間1/5に

株式会社出雲企画代表／野口真代 コメント

AI解雇時代の「生存戦略」

AIによる大量解雇が現実に起きている今、動くなら今しかありません。2020年のコロナ禍と同じように、動いた人と動かなかった人で大きな差がつく時代が来ています。

『書王』では、未経験の方でも3ヶ月で複数の収入源を確保できる実践的なスキルをお伝えします。あなたの才能を活かして、各業界で王様になってほしい。

そして、核となる得意分野を見つけて、自分らしく輝いてほしい。

そんな思いを込めて『書王』と名づけました。

企業概要

当社は「AIと言葉の力で、働き方に革命を起こす」をミッションに、ライティングスクール事業、オンラインコンテンツ事業、出版プロデュース事業を展開しています。

「2020年ストアカアワード」で2冠、「2021年ストアカアワード」で3冠を達成し、累計受講者数は10,000人を突破。代表の野口真代は、コピーライター歴15年の実績を持ち、著書「WEBコピーライター月30万円稼ぐ方法」を出版。2022年には新ライティング講座「ものかきキャンプ」を開始し、2週間で定員60名が満席となりました。

当社は今後も、サービス改善やカリキュラムの充実を通じて、AIと言葉の力で自由な働き方を実現する人々をサポートしてまいります。

会社名：株式会社出雲企画

所在地：〒201-0015 東京都狛江市猪方1-10-6-202

代表者：代表取締役 野口真代

創業：2020年5月

事業内容：ライティングスクール事業 / オンラインコンテンツ事業 / 出版プロデュース

主な実績：

「2020年ストアカアワード」2冠達成

「2021年ストアカアワード」3冠達成

累計受講者数10,000人突破

ライティング講座「ものかきキャンプ」2週間で定員50名満席

X（旧Twitter）：https://x.com/webcopyschool

出雲企画公式ブログ：https://izumokikaku.jp/blog/

株式会社出雲企画HP：https://izumokikaku.jp/

━━━━━━━━━━━━講座申込・詳細━━━━━━━━━━━━

ストアカ「書王」講座ページ

https://www.street-academy.com/myclass/198604

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社出雲企画

Email: info@izumokikaku.co.jp