【IRuniverse】2026年2月より事務所移転！

IRuniverse株式会社

平素よりお世話になっております。
IRuniverse (株)は2026年2月より事務所を新橋に移転することになりました。



ニュー新橋ビル 11階（1114号）

移転先住所：


〒105-0004　


東京都港区新橋2丁目16-1　ニュー新橋ビル 11階（1114号）



ニュー新橋ビル　アクセス：


JR・地下鉄銀座線・浅草線新橋駅日比谷口・烏森口より徒歩1分。



訪問の際は事前に以下にご連絡を！お気軽にご連絡・お立ち寄りください！


🇯🇵日本窓口 ：野村　


電話: 03-5847-6015


FAX：03-5847-6016


海外窓口 ：杉原/Risa


Tel：(+81) 03-5847-6015



IRuniverse（2026年開催イベントのお知らせ）


プログラム詳細▶︎第13回東京バッテリーサミット申込受付中！(https://www.iru-miru.com/article/78416)



3月東京バッテリーサミット　#TokyoBS

Register Now!!↓


The 13th Tokyo Battery Summit in March 2026 -The Present Outlook for Critical Materials and National Resource Policies-(https://www.iru-miru.com/en/article/78424)



以下SNSでも最新情報更新中！


LinkedIn @IRuniverse(https://www.linkedin.com/company/86297561/admin/dashboard/)


Instagram: miru_iruniverse(https://www.instagram.com/miru_iruniverse/?hl=en)


🌐 MIRU News & Report: https://www.iru-miru.com/(https://www.iru-miru.com/)


🌐 Company Website: https://iruniverse.co.jp/contact/(https://iruniverse.co.jp/contact/)



お気軽にお問い合わせください。


今後とも何卒よろしくおねがいいたします。


(IRuniverse株式会社一同)