【IRuniverse】2026年2月より事務所移転！
平素よりお世話になっております。
IRuniverse (株)は2026年2月より事務所を新橋に移転することになりました。
ニュー新橋ビル 11階（1114号）
移転先住所：
〒105-0004
東京都港区新橋2丁目16-1 ニュー新橋ビル 11階（1114号）
ニュー新橋ビル アクセス：
JR・地下鉄銀座線・浅草線新橋駅日比谷口・烏森口より徒歩1分。
訪問の際は事前に以下にご連絡を！お気軽にご連絡・お立ち寄りください！
🇯🇵日本窓口 ：野村
電話: 03-5847-6015
FAX：03-5847-6016
海外窓口 ：杉原/Risa
Tel：(+81) 03-5847-6015
IRuniverse（2026年開催イベントのお知らせ）
プログラム詳細▶︎第13回東京バッテリーサミット申込受付中！(https://www.iru-miru.com/article/78416)
3月東京バッテリーサミット #TokyoBS
Register Now!!↓
The 13th Tokyo Battery Summit in March 2026 -The Present Outlook for Critical Materials and National Resource Policies-(https://www.iru-miru.com/en/article/78424)
以下SNSでも最新情報更新中！
LinkedIn @IRuniverse(https://www.linkedin.com/company/86297561/admin/dashboard/)
Instagram: miru_iruniverse(https://www.instagram.com/miru_iruniverse/?hl=en)
🌐 MIRU News & Report: https://www.iru-miru.com/(https://www.iru-miru.com/)
🌐 Company Website: https://iruniverse.co.jp/contact/(https://iruniverse.co.jp/contact/)
お気軽にお問い合わせください。
今後とも何卒よろしくおねがいいたします。
(IRuniverse株式会社一同)