イノフィス、「MCON Tokyo 2026」に出展決定

東京理科大学発スタートアップの株式会社イノフィス（東京都八王子市、代表取締役社長：乙川 直隆）は、2026年2月7日（土）に東京国際フォーラムで開催される「MCON Tokyo 2026」に出展いたします。

本イベントでは、腰の負担を軽減するマッスルスーツシリーズの装着デモ体験に加え、新たなラインナップとなる新製品3種を展示いたします。

■開催概要

名称：MCON Tokyo 2026

日程：2026年2月7日（土）

会場：東京国際フォーラムD7

イベント公式サイト： https://mcon.live/MCON-tokyo

■MCON TOKYOとは

MCON は、退役軍人によって設立されたグローバル組織であり、軍関係者のためのイベントを通じてコミュニティ形成を促進することを目的としています。「奉仕、使命、犠牲」に重きをおき、退役軍人やその家族の相互補助と社会全体の福祉向上を目指しています。日本においては、自衛隊員やファーストレスポンダー（医療従事者や警察官、消防士など）の地位向上と企業から一般市民まで世代や業界を超えた日米の友好関係の発展に貢献しています。

■出展背景

イノフィスは、「生きている限り自立した生活を実現する」という理念のもと、身体的負担感を軽減するマッスルスーツ(R)で、労働環境改善や人手不足対策に貢献してまいりました。

MCONが支援する自衛隊員や消防士、医療従事者といったファーストレスポンダーの任務においては、重量物の運搬や中腰姿勢など、身体的負荷が避けられない場面が多々あります。当社がこれまで産業界で培ってきたアシスト技術は、こうした現場においても「身体的負担の軽減」や「パフォーマンスの維持」に大きく寄与できるものと考え、本イベントへの出展を決定いたしました。

■ 出展製品

◯「マッスルスーツSoft-Power EASY-LIFT（ソフトパワーイージーリフト）」

農作業や建設業、運送業など日々腰の負担の大きな作業をしている方々に向け、しっかりしたアシスト力と、作業の邪魔をしない衣服のような身軽さはそのままに、個人でも導入しやすい手頃な価格を実現したエントリーモデルです。腰部の負担を 33％軽減し、本体重量も 310g で軽く動きやすいのが特徴です。また装着も簡単で、洗濯可能で取扱いが簡単なことも魅力の一つです。

製品名：マッスルスーツ Soft-Power EASY-LIFT（ソフトパワーイージーリフト）

メーカー希望小売価格：22,000 円（税込）

サイズ：１サイズ（適応身長 150~200cm）

ブランドサイト：https://musclesuit.co.jp/product/easylift/

マッスルスーツSoft-Power EASY-LIFT◯「マッスルスーツ Soft-Power(R)（ソフトパワー）」

電気不要。屋内外問わず、様々な作業シーンで活躍する、サポータータイプのマッスルスーツです。マッスルスーツシリーズで培った人工筋肉のアシスト技術をサポーターの背面部に組み込むことで、サポータータイプでは最強クラス※1の補助力を実現。腰の負担を35％※2軽減します。製造・物流倉庫での持ち上げ・持ち運び作業や、介護現場でのつらい姿勢維持、農作業の前傾姿勢など腰に負担のかかる作業で効果を発揮します。

製品名：マッスルスーツ Soft-Power(R)（ソフトパワー）

メーカー希望小売価格：59,400 円（税込）

サイズ：１サイズ（適用身長：150 cm～200 cm、ウエストサイズ：フリー）

ブランドサイト：https://musclesuit.co.jp/product/soft-power/

マッスルスーツ Soft-Power◯「マッスルスーツExo-Power（エクソパワー）」

シリーズ最大補助力をもつ外骨格型アシストスーツです。圧縮空気を使用した人工筋肉が 27kgf の補助力を発揮。重量物の持ち上げや中腰作業での腰の負担を軽減します。中腰姿勢による腰への負担が大きい介護、農業、漁業、建築業、製造業など、様々な作業現場で幅広く利用されています。

製品名：マッスルスーツ Exo-Power(R)（エクソパワー）

メーカー希望小売価格：214,500 円（税込）

サイズ：2 サイズ（S、M）

ブランドサイト：https://musclesuit.co.jp/product/exo-power/

マッスルスーツExo-Power◯「マッスルスーツPRO INSOLE」

足に理想的なアーチをつくり、立ち仕事・歩き仕事をラクにする機能性インソールです。ウィンドラスメカニズム※に基づく独自の3D設計で足を理想的なバランスに導き、負担を軽減。優れたグリップ性能のトップコートが靴の中ですべりを抑制し、靴との一体感を向上。また、足の動きにフィットするパーツ「フレキシブルホルダー」が足裏アーチの動きに追従して装着感を高めます。

※つま先が上がることで足底腱膜が巻き上げられ、足の剛性が高まる現象のこと。

価格：3,960円（税込）

発売時期：2026年3月

サイズ展開：M（23.0～24.5cm）、L（25.0～26.5cm）、LL（27.0～28.5cm）

マッスルスーツPRO INSOLE◯「マッスルスーツCOOL VEST 2」

首元に配置したペルチェデバイスによる直接的な冷却と、ファンによる送風の二重構造により、従来の冷却グッズの課題を克服した2026年版最新モデルです。製造・物流・農業・建設業など、空調管理が難しい現場におすすめです。前モデルと同様、高所作業用のフルハーネスや、マッスルスーツSoftシリーズとの併用も可能です。

価格：24,200円（税込）

発売時期：2026年4月

サイズ展開：S、M、L、XL、5L

マッスルスーツCOOL VEST 2◯「マッスルスーツAQUA VEST」

バッテリーや保冷剤がなくても水だけで冷却し、繰り返し使うことができる気化熱タイプのベストです。背中と脇が一体型になっており、脇まで水が行き渡りつつ、お腹は冷やさない設計。圧着点が多く蒸れにくい仕様で、通気性が高く軽量なため、着心地も快適です。中綿のない構造で乾きやすく、水の排出もしやすく衛生的に使用できます。着丈・身幅を調整可能なベルトとスライドバックル付き。ファン付きウェアのアンダーとしても着ることができます。製造・物流・農業・建設業向けに、充電管理が手間な現場や、電源不要のため、電気機器の持ち込みが制限される現場でも導入しやすい設計です。

価格：13,750円（税込）

発売時期：2026年4月

サイズ展開：フリーサイズ、XL

＜製品ラインナップ＞

＜アシストスーツ体験ショールーム 体験者募集中＞

マッスルスーツAQUA VESTマッスルスーツシリーズ製品ラインナップ

イノフィスは、「マッスルスーツ」シリーズや他社のアシストスーツ、物流系ソリューションの体験・相談が可能なショールーム「神楽坂ショールーム」を、2025年5月に開設しました。

累計35,000台を超える出荷実績を持つ「マッスルスーツ」は、介護、農業、製造、物流、建設など多様な現場で導入が進んでいます。導入検討者や販売代理店候補、報道関係者の皆様に、実際の使用感をご体験いただくことが可能です。また、弊社が今後取り扱いを予定している物流系ソリューションの展示も、順次進めてまいります。

【ショールーム概要】

名 称：「神楽坂ショールーム」

所在地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋４丁目１０－１ セントラルプラザ 2階

東京理科大学神楽坂キャンパス インキュベーション施設ルーム３

営業時間：平日火曜～金曜 10:00～17:00（完全予約制）

予約方法：下記URLに記載の予約フォームよりお申し込みください。

https://innophys.jp/exhibition-hall/

アシストスーツショールーム