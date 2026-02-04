【CLLENN】コミックシーモア「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」で『今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～』がTL部門賞を受賞

株式会社CLLENN

DMMグループのデジタルコミック出版社の株式会社CLLENN（本社：東京都港区、代表取締役：布川敦司、以下「CLLENN」、読み「シレン」）は、「コミックシーモア」が主催する『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』において、につやまにつこ著『今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～』がTL部門賞を受賞したことをお知らせいたします。なお、CLLENNとしての同部門受賞は、3年連続の快挙となります。

■『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』TL部門賞を受賞

「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026」は、出版社54社が､「2026年にヒットしそうな電子コミック」を推薦し､ユーザーがその作品を読んで､ネクストブレイクだと思う作品へ投票をするイベントです。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞で､第9回目となる今回は､「男性部門」「女性部門」「異世界部門」「ラノベ部門」「BL部門」「TL部門」の6部門を設け、100作品がエントリーされました。

その中の「TL部門」において、CLLENNのTLレーベル「乙女チック」にて連載中の、につやまにつこ著『今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～』が受賞いたしました。

・『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞2026』公式サイト：https://www.cmoa.jp/comic_prize/(https://www.cmoa.jp/comic_prize/)

また、CLLENNとしては本大賞でのTL部門受賞が3年連続となりました。CLLENNの全てのレーベルを通して、読者の皆さまの心に深く響く作品づくりに努め、魅力あふれる電子コミックをお届けしてまいります。

■作品情報

『今から、親友やめようか。～腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す～』

著：につやまにつこ

レーベル：乙女チック「キュンとときめく、愛に憧れる(ハート)」エロティック×ロマンティックなTL作品をお届け

乙女チック 編集部公式X：https://x.com/otometic_fc3

【あらすじ】

「今から、友だちやめようか」相手は親友なのに、身体の火照りが止まらない。OL・ひまりは性欲が強いのが悩み。そのせいで歴代彼氏とも破局し続け、すっかりトラウマ＆欲求不満に。大学時代からの友人兼会社の同僚・和巳に愚痴っているうち、酔った勢いで“満足するまで抱かれてみたい”と暴露しちゃって…!?「じゃあ…俺で試してみる？」初めて見るオトコの顔に胸が高鳴る。キスも肌に触れる手つきも優しくて、期待して疼くトコを舐められたら、声が我慢できない。快感責めでイかされまくって、キモチイイことしか考えられなくて、和巳の大きいのでナカを満たされたら、もう、親友じゃいられない！

【配信ページ】

▼コミックシーモア

https://www.cmoa.jp/title/310801/

▼DMMブックス

https://book.dmm.com/product/6043806/s539ahuat03207/

▼各書店一覧

https://1-oshimanga.com/p000197/

■CLLENNについて

CLLENNは、2023年9月にDMMグループの株式会社コミックストック、株式会社フューチャーコミックス、株式会社GIGATOON Studioが事業統合したデジタルコミック出版社です。総作品数は5,000を超え、国内トップクラスのコンテンツ数を誇ります。今後も国内外に向けた優良な電子書籍発のコミックを創作していきます。

ホームページ：https://cllenn.com/

編集者採用ページ：https://special.dmm.com/recruit-comic-editor/

トピックス一覧：https://cllenn.com/topics

採用広報公式X：https://x.com/cllenn_recruit

【事業に関するお問い合わせ】

CLLENN 事業担当

E-MAIL：info-cln@cllenn.com