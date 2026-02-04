【札幌三越】お茶目なアニマル雑貨に注目！ロンドン発インテリア雑貨ブランド「Jubilee」POPUP 開催
2026年2月4日(水) → 2月17日(火) の期間、
生活が楽しくなるモダンな雑貨を幅広くとりそろえる
ロンドン生まれの雑貨店「Jubilee」の限定ポップアップイベントが
札幌三越 本館 2階 プロモーションII にて登場。
犬猫好き注目の アニマルデザイン雑貨 を多数展開します。
「Jubilee」ならではのお茶目なアニマルデザインに注目。
個性も取り入れつつお洒落ナチュラルな雰囲気が好きな方は必見のPOPUPです。
■ 本イベント注目アイテム
春を先取りする、新作の オーガンジー素材トートバッグ が登場。
トレンドの透け感デザイン＆オリジナル立体刺繍で個性をプラス。
犬猫デザイン オーガンジー 刺繍エコトートバッグ
繊細な立体刺繍で表現されたアニマルが愛らしいオーガンジー素材トート。
パステル調のカラーがかわいらしさを爽やかに引き立てます。
食い意地たっぷりの猫泥棒がピザを盗んでゆく「The Pizza Thief」をはじめとした
遊び心の溢れるデザインがたっぷり。
英国犬 コーギー&キャバリア デザイン バンブー皿 エコバンブープレート【2枚セット】
エコでサステナブルな、竹ファイバー製のプレート2枚セット 。
英国好きにはたまらない、近衛兵＆ロイヤルコーギーデザイン。
さらに、贅沢な リネン100%素材ハンカチ
猫がお部屋に丸まっているようなデザインの もこもこ起毛マット など
癒されるアニマル雑貨を多数展開します。
大きめリネン100％ハンカチ キャット＆ドッグ 43×43cm
もこもこ起毛マット ネコデザイン 滑り止め付 65x50cm
この他にも多種多様な犬猫デザインが揃う本イベント。
動物好きさんは是非チェックしておきたい！
猫犬デザイン刺繍 コーデュロイ トートバッグ 60×40cm
ニットトートバッグ 犬 おしり デザイン マルシェバッグ
■本イベント概要
Jubilee〈ジュビリー〉
POP UP SHOP
♦︎ 会場：札幌三越 本館２階 プロモーションII
♦︎ 開催日時： 2月4日(火) → 2月17日(火)
♦︎ 〒060-0061 札幌市中央区南1条西3丁目-8
♦︎ TEL：011-271-3311(#)
営業時間 午前10時～午後7時
本館地下2階から1階、10階、および北館は午後7時30分まで。
札幌三越 ホームページ
https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sapporo.html(https://www.mitsukoshi.mistore.jp/sapporo.html)
※掲載画像はイメージです。
※数量に限りがある商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。
■ Jubilee〈ジュビリー〉
ロンドンでスタートしたブランドです。
全世界の１００以上のデザイナーやブランドとコラボレーションしています。
ナチュラルリネンを使ったクッションカバーやランチョンマット、
また再利用の竹や麦などの自然素材を使ったエコ商品など
生活が楽しくなる雑貨を幅広くとりそろえています。
https://www.jubileedesign.jp/ (公式サイト)
Instagram配信中 ＠jubileedesign.jp
