初音ミクをイメージした「DD初音ミク ツールポーチ」が登場
模型玩具・ドール製品の企画、製造、販売を手掛けるボークス（本社：京都市下京区、代表取締役：
重田せつ）は、初音ミクをイメージしたツールポーチを2026年2月14日（土）より販売開始いたします。
DD初音ミク ツールポーチ
▶ウェブサイト：https://dollfie.ec.volks.co.jp/item/4518992457024.html(https://dollfie.ec.volks.co.jp/item/4518992457024.html)
- 発売日 ：2026年2月14日（土）
［先行販売］ボークス 札幌SR ：2026年2月7日（土）
- 受付場所：ドルフィーオンラインストア、全国のボークス店頭（DD取扱店舗）、他 DDフレンドショップ（海外）
【商品詳細】
便利で可愛い「DD初音ミク ツールポーチ」♪
「DD初音ミクキャリングケース」をそのままギュッと小さくしたデザインがとても可愛いツールポーチが登場♪ DDが持つのにピッタリなサイズ感で、ヘアブラシなどのドールケアアイテムを入れるのに最適なツールポーチになっています。
- ストラップは取り外し可能♪
- 小さいながらもたっぷり収納！
DD初音ミク ツールポーチ
対応サイズ：バッグ本体 長さ：20.5cm × 高さ：6cm × 幅：7cm アーム：約20cm
ショルダーベルト：最短約28.5cm～最長約53cm
セット内容：ツールポーチ
価格：\ 5,940（税込）
発売日：2026年2月14日（土）
［先行受付］ボークス 札幌SR ：2026年2月7日（土）
※本商品に含まれるのは「セット内容」に記載されているアイテムのみです。ドール本体は商品に含まれません。
ドルフィードリーム(R)＜Dollfie Dream＞（以下、DD）
ドルフィー＜Dollfie＞とは1998年にボークス・造形村が独自に企画開発した新しいお人形で、従来の球体関節人形＜Doll＞とは異なり、フィギュア＜Figure＞の美しさと優れた関節構造によるポージングの広がりが融合されています。また、ドルフィーは世界で初めてカスタムが出来るお人形として新しいドールホビーの文化を育んでいます。
DDはドルフィーシリーズの中でも、今までのドールでは再現し得なかった、驚くような可動動作と息をのむような美しいシルエットを合わせ持った貴方のための夢のドールです。また、ドールとフィギュア双方の魅力を持つ独自のキャラクター表現が大きな魅力です。
DD取扱店は日本全国に11店舗、オンラインストアでも関連アイテム各種を取り揃えております。
ドルフィーお迎え後もご質問やメンテナンスなどのご相談にお応えしております。
[ 関連リンク ]
▶ ボークス公式ドルフィー総合サイト： https://dollfie.volks.co.jp
▶ ボークス公式ドルフィーオンラインストア： https://dollfie.ec.volks.co.jp
(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
創作造形(C)造形村/ボークス ドルフィードリーム(R)は株式会社ボークスの登録商標です。