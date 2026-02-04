CDNetworks、2/26（木）・27（金）開催の「IT・情シスDXPO大阪’26」に協賛

株式会社シーディーネットワークス・ジャパン

APACを中心に世界をリードするグローバルCDNベンダである株式会社シーディーネットワークス・ジャパン（本社所在地: 東京都千代田区、代表取締役: 李安明、以下「CDNetworks」）は、2026年2月26日(木)、27日(金)に開催されるイベント「IT・情シスDXPO大阪’26」の「ITインフラ・セキュリティ展」に協賛し、クラウド型Webセキュリティ統合プラットフォーム「Cloud Security 2.0」を展示します。

■開催概要

名称：第2回 IT・情シスDXPO大阪’26

日時：2026年2月26日（木）、27日（金）各日9:30～17:00

会場：インテックス大阪 4・5号館

出展エリア：ITインフラ・セキュリティ展【16-20】

主催：ブティックス株式会社

イベントページ：https://dxpo.jp/real/fox/osaka/system/

■Cloud Security 2.0 とは

「Cloud Security 2.0」 は、中規模から大規模まで幅広い企業環境において、WebアプリケーションおよびAPIを取り巻く高度化・巧妙化するサイバー脅威に対応するために設計された、Webセキュリティ統合プラットフォームです。

サービスURL：https://www.cdnetworks.com/ja/cloud-security/

「Cloud Security 2.0」は、主に以下の4つの機能をご用意しています。

- WAF- DDoS防御- Bot対策- API保護

必要な機能から段階的に導入できる柔軟な構成により、初期投資を抑えつつ、事業成長やトラフィック増加に応じたスケーラブルなセキュリティ基盤の構築が可能です。

また、運用負荷の軽減を重視したシンプルな管理設計により、高度な専門スキルに依存することなく導入・運用ができ、限られたITリソースでも安定したセキュリティ運用を実現します。

CDNetworks Japanについて

CDNetworks Japanは、シンガポールに本社を置くCDNetworksの日本法人です。業界における先駆的なCDN 、エッジコンピューティング、クラウドセキュリティプロバイダとして、あらゆる通信・配信のパフォーマンス向上をトータルサポートしています。独自開発の高い技術力、柔軟できめ細かいサービス力で、エンタープライズ/アドテク/ソフトウェア/eコマース/メディア/ゲームといった幅広い業界のお客様へ高品質なサービスをご提供しています。特に中国、ロシア、インド、東南アジア、中東、アフリカ、中南米等の市場においても自社拠点（ PoP ）によってグローバル配信をサポートする唯一の、アジア最大級のグローバル企業です。

詳しいソリューションとサービスについては http://www.cdnetworks.com/ja/ をご覧ください。