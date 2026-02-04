【関西発・阪九フェリー利用】マイカーで春の別府・佐世保へ「別府・長崎ドライブパック」販売開始！

株式会社ＳＨＫライン

2026年4月～6月のご出発で、兵庫・神戸六甲アイランド港もしくは大阪・泉大津港から出港し、大分・別府「ホテルエール」もしくは長崎・佐世保「弓張の丘ホテル 」に宿泊できる「別府・長崎ドライブパック」を販売いたしました。

大分を拠点にしてもよし、長崎を拠点にしてもよし！九州旅行や、帰省に便利なドライブパックをぜひご活用ください！

阪九フェリー船内のご案内

阪九フェリー・スタンダード洋室阪九フェリー・スタンダード洋室

船室は初設計となる2段ベッドの階段方式を採用したスタンダード洋室。

各スペースに100円リターン式コインロッカー、電源コンセントも完備。

対面型ではないためプライベート空間も保たれる新しいタイプの客室です。

＊片道おふたり様で９，０００円のご追加で、デラックス和洋室の個室への変更も可能です。

阪九フェリー・デラックス和洋室

デラックス和洋室は２～３名様でご利用いただける完全個室です。

プライベート空間を確保でき、ゆったりとおくつろぎいただけます。

尚、神戸便ご利用の場合は船室にお手洗いがついております。

阪九フェリー・レストラン

船内レストランでは九州各地より取り寄せた新鮮なブランド魚をご提供しており、

和食・洋食メニューはもちろん、ご注文を頂いてから焼き上げる「鉄板メニュー」や九州の食材を使った「九州ご当地メニュー」、麻婆豆腐・八宝菜などの「中華メニュー」、そして「季節限定メニュー」や「数量限定メニュー」など、バラエティ豊かなメニューをご用意しています。

阪九フェリー・露天風呂

船内には大浴場のほかに、露天風呂も完備。

瀬戸内の満点の星空やライトアップされた橋・街並みの夜景と海上の風を感じる露天風呂もお楽しみいただけます。

九州現地での宿泊ホテルはこちらです。

１.別府ホテルエール

別府ホテルエール・客室別府ホテルエール・露天風呂

全室南向きのベイサイドビューで、別府湾をお部屋から堪能でき、南仏を思わせるヨットハーバーや山々のシルエットが広がります。 100%源泉掛け流し天然温泉を完備しており、屋上露天風呂からも別府湾を一望できます。

別府ホテルエール・朝食別府ホテルエール・朝食メニュー

大好評のエールの朝食をお楽しみください♪マフィン朝食が女性に好評です。

フレッシュ野菜と厚切りベーコンが人気！厚切りベーコンが食べごたえがあります。

２.弓張の丘ホテル（佐世保市）

弓張の丘ホテル・客室 2025年3月にリニューアル弓張の丘ホテル ・大浴場

2025年3月にリニューアルした、ツインルームへのご案内となります。

国立公園九十九島と佐世保の夜景を見下す弓張温泉をお楽しみいただけます。

泉質は美肌の湯と呼ばれることもある「ナトリウム-炭酸水素塩泉」です。

ハウステンボスまでお車で約３０～４０分で、長崎県内の観光の拠点としても便利です。

弓張の丘ホテル ・朝食

"長崎のあさごはん”をテーマに、長崎名物の「アジフライ」や「ハトシ」「五島うどん」が食べ放題！

地元で獲れた新鮮な食材等を使った約30品目の和洋バイキングでお好きなだけお召し上がりいただけます。レストラン「イルマーレ」営業時間/7：00～10：00

〇商品名 『別府・長崎ドライブパック４日間』

〇設定期間・旅行代金

２０２６年４月１日出発～２０２６年７月１日帰着まで

※4/24～5/6は乗船・宿泊できません



７０，０００円

（１名追加の場合２５，０００円追加）

ホテル休前日にご宿泊の場合、おふたり様で６，０００円の追加となります。

〇旅行代金に含まれるもの

・阪九フェリー往復乗船代（スタンダード洋室）

・阪九フェリー往復乗用車航送代（４～６ｍ未満の普通乗用車１台）

・「別府ホテルエール」または「弓張の丘ホテル」どちらかホテル1泊朝食付き

〇添乗員は同行しません。

○最少催行人員は２名様です。３名様以上でも追加料金でご参加可能です。

〇お申込みは、お電話はご出発日１４日前まで。

ホームページからはご出発の７日前まで承っております。

〇詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。

〇同ホームページから「阪九フェリー」にも移動し閲覧可能です。

パンフレット

https://www.venus-t.jp/lacne/travel/upload/2026.46beppunagasaki.pdf

ホームページ

https://www.venus-t.jp/select_company/hqf_plan.php?code=1