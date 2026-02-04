『ソニックレーシング クロスワールド』 メインテーマ「Cross the Worlds」リリックビデオ公開　デジタルデラックス版が40％OFFで購入できるセールも開催中！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評発売中の『ソニックレーシング クロスワールド』について、メインテーマ「Sonic Racing - Cross the Worlds -」の歌詞とともに楽曲の世界観を楽しめる、リリックビデオを公開いたしました。James Bourneによる疾走感あふれる楽曲をお楽しみください。

また、本日よりPlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップでは、『ソニックレーシングクロスワールド』デジタルデラックスエディションが40%OFFでご購入いただけるセールを開催中です。

『ソニックレーシング クロスワールド』メインテーマ「Cross the Worlds」リリックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=wMmip6oPny8(https://www.youtube.com/watch?v=wMmip6oPny8)

楽曲名：Sonic Racing - Cross the Worlds - (Opening ver.)

アーティスト名：Performed by James Bourne of Busted

Music by Takahiro Kai

■『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションが40％OFF! 2月オススメセール開催！

PlayStation(TM)Storeおよびニンテンドーeショップでは、『ソニックレーシングクロスワールド』デジタルデラックスエディションがお得な価格で購入可能なセールを開催中です。

「デジタルデラックスエディション」には、メーカーの垣根を越えた多彩なキャラクターたちが追加キャラクターとして登場する「シーズンパス」のダウンロードコンテンツが含まれており、無料アップデートとあわせてさらに充実した内容をお楽しみいただけます。ぜひ「デジタルデラックスエディション」を購入して、特別な体験をお楽しみください！

購入はこちら(https://www.sega.jp/special/sale/index.html?segasale_series=snc)

■「ぷよぷよ」コラボステッカーの実装が決定！

『ソニックレーシング クロスワールド』に、「ソニック」シリーズとともに35周年を迎えるアクションパズルゲーム「ぷよぷよ」シリーズとのコラボステッカー2種の実装が決定いたしました。ゲーム内でマシンのカスタマイズに使用できます。

詳細や実装時期につきましては、今後の続報をお待ちください。

■製品版に引き継ぎ可能な体験版配信中！

体験版では「グランプリ」モードや「タイムトライアル」モードをお楽しみいただけるほか、マシンやガジェットのカスタマイズも体験可能です。また、セーブデータは製品版購入時に引き継ぎ可能ですので、ご購入を検討中の方もぜひプレイしてみてください。

体験版は、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでも無料でダウンロードいただけます。

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：発売中（2025年9月25日（木） 発売）

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch(TM) 2 Edition

対応機種：Nintendo Switch(TM) 2

発売日：

デジタル版：発売中（2025年12月4日（木）発売）

パッケージ版：2026年4月10日（金）発売予定

価格：通常版（パッケージ版／デジタル版）：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※ゲーム内容は発売済みの他機種版から変更はありません。

※Nintendo Switch 2 Editionとシーズンパスをお得にお買い求めになりたい場合は、Nintendo Switch版『ソニックレーシング クロスワールド デジタルデラックスエディション』（ゲーム本編とシーズンパスのセット商品）と、Nintendo Switch 2版へのアップグレードパスをご購入ください。

※Nintendo SwitchでNintendo Switch 2 Editionをプレイする場合は、Nintendo Switch版に準拠した機能や性能となります。

※Nintendo Switch版からNintendo Switch 2 Editionへのセーブデータ引き継ぎが可能です。

※Nintendo Switch版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。