屋内型ふれあい動物園 「アニタッチ 東京ドームシティ」×絵本専門店「ニジノ絵本屋」特別セレクトの絵本をアニタッチに設置

株式会社伊豆シャボテン公園屋内型ふれあい動物園「アニタッチ 東京ドームシティ」

伊豆シャボテン動物公園が運営する屋内型ふれあい動物園「アニタッチ 東京ドームシティ」は、同じく東京ドームシティ内に店舗（2号店）を構える絵本専門店「ニジノ絵本屋」と連携し、2026年1月上旬より、特別にセレクトされた絵本をアニタッチ内に設置することとなりました。

ニジノ絵本屋は、自社レーベルで企画・出版する絵本をはじめ、店主の視点で一冊ずつ選び抜いた絵本を取り扱う、絵本専門店です。今回の取り組みでは、ニジノ絵本屋がセレクトした、自然や生き物をテーマにした国内外の絵本や翻訳絵本、バイリンガル絵本を、アニタッチ館内のキッズコーナーとワークスペースに定期的に設置いたします。これにより、都会ではなかなか出会うことのない動物たちとともに、まだ知らない絵本との出会いも楽しめる、貴重な機会をつくります。

動物たちとのふれあいを通じて得られる癒しと安らぎ、そして気づきや学び。子供はもちろん大人にも大切なこの体験は、絵本の中にいるイマジネーションの生き物たちからも同じように得ることができます。ふれあい動物園と絵本専門店が手を取り合うことで、動物と絵本が持つこの“癒しの力”を体験していただき、アニタッチが皆さまの感性を育む揺りかごのような場所となれることを目指してまいります。

※ニジノ絵本屋の絵本は、アニタッチ店舗の中で「アニタッチ 東京ドームシティ」のみに設置しております。

アニタッチ 東京ドームシティ「アニタッチ 東京ドームシティ」

〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61

黄色いビル1F

「アニタッチ 東京ドームシティ」 https://www.tokyodomecity.anitouch.com/

都内最大の屋内型ふれあい動物園。動物たちとのふれあいのみならず、アニタッチ初となるテイクアウトカフェを併設。

施設内には、キッズコーナーやワーキングスペースがあり、ファミリーや若者たちの遊びや学びのスポットとして、さまざまなニーズに合わせて利用もできる。

ニジノ絵本屋ニジノ絵本屋

1号店：東京都目黒区平町1-23-20

2号店：文京区後楽1-3-61 東京ドームシティ内

ニジノ絵本屋公式サイト http://nijinoehonya.shop/

2011年、東京都目黒区に1号店オープン。海外で買い付けた絵本のほか、物語や絵の力を大切にした絵本が並ぶ絵本専門店。

店舗とオンラインショップによる絵本の販売のみならず、自社で絵本の企画・編集・出版も手掛けるほか国内外さまざまな場所でイベントを開催するなど、その活動は多岐にわたる。