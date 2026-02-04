SEVENTEEN ( セブンティーン ) のメンバーが何人も愛用している韓国の人気ドネーション型ブランド CAMPO ( カンポ ) が日本初上陸 / ジェイアール名古屋タカシマヤ1階で期間限定販売
CAMPO ( カンポ ) とは？
ソウル ( 韓国 ) の、人気ドネーション型ブランド CAMPO ( カンポ )。
収益の一部が、保護猫や保護犬などの活動を主とする、動物福祉の団体へと寄与される韓国ブランド。
CAMPO ( カンポ ) は、今回が日本初上陸。
名古屋駅にある百貨店の1階で、期間限定によりオフラインのみで販売される。
人気 K-POP アーティストも愛用
CAMPO ( カンポ ) は、日本でも人気の K-POP アーティストが、数多く着用している。
中でも、代表的なアーティストとして、SEVENTEEN ( セブンティーン ) のメンバーが何人も愛用。
聖水 ( ソンス ) で POP-UP ( ポップアップ ) も展開
ソウル ( 韓国 ) のトレンドスポット、聖水 ( ソンス ) で、POP-UP ( ポップアップ ) も現在展開中。
そんな人気ドネーション型ブランド CAMPO ( カンポ ) が、日本の名古屋でも購入することが可能に。
いつどこで購入できる？会期
2026年02月11日 ( 水曜日 / 祝日 ) → 02月17日 ( 火曜日 )
場所
ジェイアール名古屋タカシマヤ
1階 婦人アクセサリー売場 イベントスポット
MATILDA DEPT. ( マチルダデプト ) 期間限定ショップ
BRACELET ver.1 ( ブレスレット ver.1 )
モデル : BRACELET ver.1 ( ブレスレット ver.1 )
素材 : 316L HIGH-QUALITY STAINLESS STEEL ( 316L ハイクオリティステンレススチール )
サイズ : XS ( 16.5cm )
価格 : 税抜 3,630円 ( 税込 3,993円 )
SEVENTEEN ( セブンティーン ) のウジとウォヌとエスクプスとホシが、CG アートホール / 仁川アシアド主競技場 / 仁川文鶴競技場などで着用していたブレスレット。
BRACELET ver.2 ( ブレスレット ver.2 )
モデル : BRACELET ver.2 ( ブレスレット ver.2 )
素材 : 316L HIGH-QUALITY STAINLESS STEEL ( 316L ハイクオリティステンレススチール )
サイズ : XS ( 16.5cm )
価格 : 税抜 3,630円 ( 税込 3,993円 )
SEVENTEEN ( セブンティーン ) のジョシュアとウジが、Kyu TV などで着用していたブレスレット。
CP PERFORMANCE MESH CAP ( CP パフォーマンスメッシュキャップ )
モデル : CP PERFORMANCE MESH CAP ( CP パフォーマンスメッシュキャップ )
素材 : PEs ( POLYESTER )
サイズ : FREE SIZE ( フリーサイズ ) サイズ調整可能
価格 : 税抜 4,540円 ( 税込 4,994円 )
SEVENTEEN ( セブンティーン ) のジョンハンとジョシュアが、インスパイアアリーナなどで着用していたキャップ。
