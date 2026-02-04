ナスタ × ARCRA、AIによるポスト・宅配ボックス品番判定ソフトを共同開発

株式会社ARCRA

株式会社ARCRA（以下「ARCRA」）は、株式会社ナスタ（以下「ナスタ」）と共同で、ポスト・宅配ボックスの画像から製品の型番を自動判定するAIシステムを開発したことをお知らせします。

本システムは、現場や問い合わせ対応時に撮影した宅配ボックスの画像をアップロードするだけで、AIがデータベース内の製品情報と照合し、信頼度順に品番候補を提示します。

さらに、正解として確定された結果を判定履歴として蓄積することで、使用するほど判定精度が向上する仕組みを備えており、製品特定業務の迅速化と標準化を実現します。

製品画像の入力により、品番の検索が可能開発の背景

集合住宅や戸建てに設置されるポストや宅配ボックスは外観が似通った製品が多く、現場対応・カスタマーサポートにおいて「画像だけでは品番が判別しづらい」という課題が存在していました。

特に、過去モデルであると品番ラベルが存在しないこともあり、担当者の経験に依存した判断になりやすいといった点が、業務効率化のボトルネックとなっていました。

そこで、ナスタとARCRAは、画像認識AIと検索技術を組み合わせた品番判定システムを開発しました。

システムの概要

本システムは、ポストや宅配ボックスの画像をアップロードするだけで、AIが製品データベースと照合し、信頼度順に品番候補を提示するWebアプリケーションです。

現場の保守担当者やカスタマーサポート担当者など、必ずしも製品知識に精通していないスタッフでも、画像をもとに同じ判断基準で品番を特定できる点が特長です。

本システムには、ARCRAがこれまで培ってきた画像認識技術と、現場運用を前提としたUI設計の知見が活かされています。

使い方- 製品の画像をアップロードスマートフォンやPCで撮影した画像を、ドラッグ＆ドロップで登録- AIが自動で品番候補を検索画像認識AIが、該当する製品を探索- 信頼度の高い順に結果を確認上位5件を中心に、信頼度70%以上の候補を一覧表示- 正しい品番を選択・確定確定した結果はデータベースに保存され、次回以降の判定精度向上に活用- 該当品番がない場合も手動登録可能新たなケースにも柔軟に対応株式会社ナスタ ITマネジメント室 小宮様 コメント

本システムにより、お客様からのお問い合わせに対してより迅速かつ正確にお応えできるようになります。

今後は対象製品の拡張に加え、AIエージェントを活用した業務全体の品質向上に取り組んでまいります。

今後の展望

今後は、対象とする製品カテゴリの拡張も視野に入れています。

ARCRAは、現場業務に即したAI活用を通じて、判断を自動化しながら、人の知見を蓄積・活用できる仕組みの開発に取り組んでいます。

株式会社ナスタ

所在地 ：東京都港区南⻘山5-1-3 TS AOYAMA 6F

代表取締役社長 ：小川 憲嗣

HP ：https://www.nasta.co.jp/

株式会社ARCRA

所在地 ：東京都文京区本郷6-25-14

代表取締役 ：藤本 秦平

問い合わせ先：contact@arcra.jp

HP ：https://arcra.jp

東京大学 松尾研発スタートアップ(R)︎について

「松尾研発スタートアップ」とは、松尾研出身者が創業または松尾研の支援を受け創業された企業の内、技術・事業力共に成長可能性が認められ、且つ松尾研の理念に共感し共に後進の育成に取り組む、選抜されたスタートアップ企業群です。

（商願2020-135191、商願2022-145945）