【HIGH! STANDARD】タイプライター素材のワークジャケットとトラウザーズが登場。2026年2月4日（水）から予約販売開始！

写真拡大 (全15枚)

株式会社 聖林公司


このたびワークやミリタリー・スポーツ・アウトドアを中心に、アメリカのベーシックを追求したアイテムを展開する〈HIGH! STANDARD〉より、タイプライター素材を用いたワークジャケットとトラウザーズが登場します。



細番手の糸を高密度に織り上げたタイプライター生地は、なめらかな質感と適度なハリを備えながら、非常に軽量なのが特長。暑さが増すこれからの季節にも対応できる素材です。


この生地を用い、〈HIGH! STANDARD〉らしい無骨な空気感をまとわせながら、どこか品のある佇まいを意識したセットアップに仕上げました。



2月下旬の販売に先駆け、〈SEILIN ONLINE SHOP(https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/hsd_typewriter.aspx)〉にて先行予約販売をスタートします。


予約販売：2026 年 2月 4 日（水）～ 　


　　　　　※予定数量に達し次第終了


店頭販売：2026年2月下旬予定　



SEILIN ONLINE SHOP ▶ :
https://www.hrm-eshop.com/shop/pages/hsd_typewriter.aspx








タイプライター ジップワークジャケット


価格：\30,800


カラー：NAVY、BLACK


サイズ：M～XL







View Item ▶ :
https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1019983280007/


いわゆる襟付きジャケットを想起させる「セットアップ」の枠にとらわれず、フロントにダブルジップを配したワークテイストのジャケットを製作しました。






巻き縫いやトリプルステッチといった仕様は用いず、仕立てはあくまでシンプルに。構造を抑えることで、無骨さをより際立たせています。タイプライターならではの薄さと軽さを備え、春先から初夏にかけて着用できる一着です。カラーは、安定感のあるブラックと、ワーク感の強い青みを帯びたネイビーの2色展開。








身長182cm ：BLACK／XLサイズ

身長182cm ：NAVY／Lサイズ

肩部分にはアクションプリーツを配し、厚手のインナーを着込んだ際でも腕周りの可動域を確保。オーバーサイズに頼らず、構造で着心地を高めています。襟部分のみ素材を切り替え、両カラーともブラックで統一。ネイビーは自然な2トーンに仕上げました。裾にはドローコードを装備。基本はストレートに着用しつつ、絞ることでシルエットの変化も楽しめます。









■ タイプライター トラウザーズ


価格：\23,100


カラー：NAVY、BLACK


サイズ：S～XL





View Item ▶ :
https://www.hrm-eshop.com/shop/g/g1019984880007/


ウエストにゴムとストリングを配し、着脱のしやすさにも配慮したトラウザーズです。


センタープリーツを入れることで、ワークパンツでありながらクリーンな印象も併せ持ちます。






腰回りに程よいゆとりを持たせ、裾に向かって緩やかにテーパードを効かせた、癖のないシルエット。


薄手素材にありがちな軽さだけに偏らず、タイプライター特有の立体感と適度なボリュームを確保しています。フロントポケットにはジップを配し、実用性にも配慮。単体でも成立し、セットアップで着用すれば全体が引き締まるバランスに仕上げました。




身長182cm： BLACK／Lサイズ

身長182cm ：NAVY／XLサイズ



必ずしもセットアップで着なくてもしっかり成立する。けれどセットアップで着たらバチっと決まるし、気持ちも引き締まる。



ワークスタイルに向き合い続ける〈HIGH! STANDARD〉が導き出した、単体でも、セットでも成立する一組です。


HIGH! STANDARD


1982年、昭和初期に建てられた外国の元軍医宅を改装してオープンしました。当時はMADE IN USAのソックスだけを販売していましたが、今ではワークやミリタリー・スポーツ・アウトドアを中心に、アメリカのベーシックを追求したアイテムを展開しています。




