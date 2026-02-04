『フレッシュプリキュア！』とのコラボレーション雑貨がサンキューマートにて3月上旬より新登場！平成の懐かしさと、トキメキがよみがえる限定アイテムを390円（税込429円）で展開

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、大人気アニメプリキュアシリーズより『フレッシュプリキュア！』とのコラボレーション雑貨を、全国のサンキューマート店舗で3月上旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、2月5日（木）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/fresh-precure

プリキュアシリーズより、『フレッシュプリキュア！』とのコラボレーション雑貨が登場します。



サンキューマートではこれまで、プリキュアシリーズの歴代作品とのコラボレーション雑貨を展開してきました。各シリーズとのコラボレーションを告知した公式SNSの投稿では、総インプレッション数が約2,400万回にのぼるなど、毎回大きな反響をいただいています。

『フレッシュプリキュア！』（2009年放送）は、現代の20代を中心に高い支持を集めてきた作品です。当時を知る世代にとっては、懐かしさとトキメキを感じられる、ファン待望のコラボレーションが実現しました。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年2月5日（木）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/fresh-precure

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年3月上旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・元気でポジティブな世界観を落とし込んだデザイン！ 全20アイテムのラインナップ

今回のコラボレーションでは、『フレッシュプリキュア！』の元気でポジティブな世界観を、日常に取り入れやすいデザインに落とし込みました。「キュアピーチ」「キュアベリー」「キュアパイン」「キュアパッション」を中心に、「シフォン」「タルト」をフィーチャーしたデザインアイテムが登場します。

各キャラクターをイメージした明るいカラーリングをアクセントに取り入れつつ、ベースには大人女子でも使いやすいくすみカラーを採用し、持つだけで気分が明るくなるようなアイテムをラインナップしました。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）

※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

※「モバイルバッテリー10000mAh」は公式オンラインショップ限定で3,000円（税込3,300円）

【モバイルバッテリー受注期間】2026年2月5日（木）12:00～2月12日（木）11:59

■ピックアップ商品

◆ランダム缶バッジ、ランダムステッカー（クリア）／各390円（税込429円）※ステッカーはよりどり2点で390円（税込429円）

ランダム缶バッジは、「キュアピーチ」「キュアベリー」「キュアパイン」「キュアパッション」の全4種で展開します。

ランダムステッカーは、各キャラクター2パターンずつ、全8種のラインナップです。

いずれも単体で楽しめるほか、集めて並べることで世界観が広がるアイテムです。

◆アクリル前髪クリップ、Tシャツ、アンクルソックス／各390円（税込429円）

前髪クリップは髪を留めるのはもちろん、バッグやポーチに付けてワンポイントとしても楽しめます。

キャラクターのグラフィックが映えるTシャツも登場します。

「シフォン」と「タルト」をデザインしたソックスは、足元からさりげなく作品の世界観を取り入れられるアイテムです。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

