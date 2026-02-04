東海電子株式会社

アルコール検知システム、点呼システム、運行管理システム、安全運転管理システムを開発・販売する東海電子株式会社（本社：静岡県富士市、代表取締役：杉本哲也）は、2026年3月10日（火）に、飲酒運転防止をテーマとしたオンラインセミナー「もしも今日、『大切な人』がいなくなったら… 自分だけの“飲酒運転をしない理由”を考えるセミナー」を開催します。

もしも今日、「大切な人」がいなくなったら…自分だけの “飲酒運転をしない理由” を考えるセミナー 3月10日（火）お申し込みはこちらから :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_tfZP1zZpQUa3SfuZDgqz0g#/registration

開催日時：2026年3月10日（火）11時00分～12時00分

開催方法：ZOOMによるオンライン形式（15分前よりログイン可能です）

大切な人の「ただいま」が永遠に聞こえなくなる日。

自らの手で、かけがえのないものを失ってしまう瞬間。

飲酒運転は、私たちの大切な人や宝物を一瞬で奪います。

「自分は大丈夫」という思い込みを捨て、

罰則を恐れるだけでなく本当に大切なものを守るために。

今、私たちに何ができるのかを共に考え、行動に移すためのセミナーです。

【コンテンツ内容】

・インストラクターと学ぶ、正しい飲酒の知識

・なぜ人は飲酒運転をしてしまうのか？その心理に迫る

・忘れてはいけない東名高速の飲酒事故

・最愛の息子を飲酒運転で失った山本さんの「生」の声

・大切なもの 大切な人を守るためにできること、するべきこと

スピーカー：東海電子株式会社 営業企画部 営業企画グループ

飲酒運転防止インストラクター 笠谷 みほ

みなさまのご参加をお待ちしております。

■お問合せ先：td-seminar@tokai-denshi.co.jp

■東海電子は安全・安心な社会へ向けて無料オンラインセミナーを開催しています

https://www.tokai-denshi.co.jp/exhibitions/index.html

■点呼機器及びアルコール検知器を開発・販売する東海電子は、

社会の「安全」「安心」「健康」を創造し、 社会に貢献する企業です。

東海電子コーポレートサイト： https://www.tokai-denshi.co.jp/

東海電子公式 EC サイト ： https://shop.tokai-denshi.co.jp/

東海電子メディアサイト ： https://transport-safety.jp/

