不遇の少女・アユは、はじめての恋を知るーー『遊牧少女を花嫁に（コミック）２』2月6日(金)発売／PASH! コミックス

写真拡大 (全2枚)

株式会社主婦と生活社


「遊牧少女を花嫁に（コミック）２」


漫画：豊玉エリー


原作：江本マシメサ


キャラクター原案：睦月ムンク


発売日：2026年2月6日


定価：700円+税


ISBN：978-4-391-16698-9



●あらすじ


家族からも故郷からも捨てられ、《調停者》の族長の息子リュザールによって救われた遊牧民の少女アユ。


生まれて初めて一緒にとる食事や狩猟、ささやかで幸せな日々……


そんな生活を送る中で、アユに温かな想いが芽生える。


“私はリュザールにもらってばかり”


そして、二人はついに精霊婚の日を迎え――？




