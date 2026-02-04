不遇の少女・アユは、はじめての恋を知るーー『遊牧少女を花嫁に（コミック）２』2月6日(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
「遊牧少女を花嫁に（コミック）２」
漫画：豊玉エリー
原作：江本マシメサ
キャラクター原案：睦月ムンク
発売日：2026年2月6日
定価：700円+税
ISBN：978-4-391-16698-9
●あらすじ
家族からも故郷からも捨てられ、《調停者》の族長の息子リュザールによって救われた遊牧民の少女アユ。
生まれて初めて一緒にとる食事や狩猟、ささやかで幸せな日々……
そんな生活を送る中で、アユに温かな想いが芽生える。
“私はリュザールにもらってばかり”
そして、二人はついに精霊婚の日を迎え――？
