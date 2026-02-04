Picky’s AWARD 2025を発表！選ばれた「本当におすすめ」商品を公開

株式会社FUNDiT

中小型IT事業の共創型M&Aとロールアップを行う事業投資会社の株式会社FUNDiT（東京都港区 代表取締役：廣瀬寛、以下FUNDiT）の完全子会社であり、メディア事業を営む株式会社Abito（東京都港区 代表取締役：安達優樹、以下Abito）は、自社の運営するガジェットメディア「Picky’s」において、これまでの優秀商品を選出した「Picky’s AWARD 2025」を発表しました。



本アワードでは、1,000点以上のアイテムを掲載した商品やサービスの中から、特にユーザーに自信を持っておすすめできる約70点のアイテムを厳選しました。

■ 選考基準は「信頼と実績の3つのポイント」

「Picky’s AWARD 2025」の選考基準は、以下の3つのポイントに基づいています。

ユーザーや専門家からの高い評価

綿密なレビューによる優秀性

従来商品と比較した際の独自性・改善点

選出された受賞商品は、Picky’s編集部が徹底した調査のもと、自信を持って推薦するアイテムです。日常を豊かにする「本当に役立つ商品」を探している方に最適なラインナップをお届けします。

■ 特設ページで受賞商品をチェック！

受賞商品の一覧や各商品の詳細なレビュー、総評については、以下の特設ページでご覧いただけます。

特設ページ：Picky’s AWARD 2025 特設ページ(https://picky-s.jp/pickys-award-2025/)

■ Picky'sについて

「Picky’s」は、「こだわり楽しむ、モノ選び」をコンセプトにしたWebメディアです。

Picky’sでは、ランキング形式の記事を通じて商品選びのポイントやおすすめ商品を幅広くご紹介するほか、実際に商品を使った感想を詳しく解説したレビュー記事も作成しています。

ランキング記事では、商品の選び方、メリット・デメリット、おすすめ商品まで網羅。

レビュー記事では、実際に使用して分かった良い点や改善点をリアルな目線でお届けします。

詳細はこちら：Picky’s公式サイト(https://picky-s.jp/)

■会社概要

【運営会社】

会社名: 株式会社Abito

所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木2-2-8 オーイズミ六本木ビル8F

代表者: 安達 優樹

設立: 令和6年9月18日

資本金: 100万円

事業内容: メディア運営・webマーケティング

運営メディア：

・Picky's：https://picky-s.jp/

・サッチーゲーミング：https://www.yutomo-gaming.jp/

【親会社】

会社名: 株式会社FUNDiT（ファンディット）

所在地: 〒106-0032 東京都港区六本木1-3-50

代表者: 廣瀬 寛

設立: 2021年11月16日

資本金: 18億6744万円（資本剰余金含む）2025年8月8日現在

事業内容: 中小型IT事業のM&Aとロールアップ

URL：https://fundit.jp/

■本PRに関するお問い合わせ先

株式会社FUNDiT

e-mail: info@fundit.jp