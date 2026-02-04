2024年大盛況の秋田日本酒イベントが、2026年4月、恵比寿ガーデンプレイスに帰ってくる！新政などの人気蔵元も含め28蔵参加予定！

秋田県観光文化スポーツ部食のあきた推進課2024年4月開催の様子

秋田県酒造協同組合（〒010-0944 秋田県秋田市川尻若葉町１－１２、会長：伊藤康朗）は、「秋田の酒を楽しむ会in東京」を2026年4月4日（土）、5日（日）に開催します。28蔵元が参加し、50種類以上の飲み比べが可能。秋田の日本酒の魅力を、より多くの方々に実感していただくために、秋田県内蔵元の総力を挙げておもてなし致します！ぜひ会場へお越しください。

チケットはこちら :https://eplus.jp/sf/detail/4470600001-P0030001

参加蔵元28社

新政、ゆきの美人、高清水、秋田晴、銀鱗、一白水成、太平山、北鹿、千歳盛、喜久水、山本、

雪の茅舎、天寿、飛良泉、春霞、出羽鶴、刈穂、千代緑、秀よし、阿櫻、朝乃舞、天の戸、大納川、

まんさくの花、両関、爛漫、福小町、一滴千両

イベントの詳細

イベント内容

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104572/table/6_1_567a0e5631391f1f83a2e28d94ee0a5b.jpg?v=202602041221 ]2024年4月開催の様子１.2024年4月開催の様子２.2024年4月開催の様子３.

蔵元の出展によるプラカップでの日本酒提供イベント。2日間にわたって有料試飲提供を行います。

１.日本酒の有料試飲

２.秋田県アンテナショップの、あきた美彩館（東京品川）、秋田ふるさと館（東京有楽町）出店によるおつまみ販売

３.美酒王国秋田オリジナルグッズ販売

４.出店蔵元商品の小売販売

参加方法

- 前売券販売 イープラスにて2月4日（水）正午より販売開始（https://eplus.jp/sf/detail/4470600001-P0030001）- 当日券販売 会場チケット販売所にて先着限定数量で販売予定※前売券、当日券ともに売り切れの場合もございますのでご了承ください。

コメント

秋田県酒造協同組合

電話018-863-6455