結婚式直前、研究室に不可解な病の噂が舞い込んでーー？『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室 ３』2月6日(金)発売／PASH! ブックス

株式会社主婦と生活社

「虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室 ３」

著者：琴乃葉

イラスト：さんど

発売日：2026年2月6日

定価：1400円+税

ISBN：978-4-391-16700-9

●あらすじ

ついに結婚式を目前に控えた薬草研究者ライラと、婚約者のアシュレン。

日々の研究もこなしながら、残り少ない恋人期間を大切に過ごしていた。

そんな時、とある島国で流行り病が拡大しているとの報せを受ける。

調査の協力者として白羽の矢が立ったのは、数々の研究実績を持つライラとアシュレンだった。

まさかのタイミングに、式の準備に追われつつも異国へと渡った二人。

その謎めいた病を追求するうちに、国を揺るがす意外な真実が暴かれていって――？

恋も仕事も花開く、努力家才女と腹黒上司の研究室ラブストーリー・第三巻！

●コミックス1巻も同時発売！

