結婚式直前、研究室に不可解な病の噂が舞い込んでーー？『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室 ３』2月6日(金)発売／PASH! ブックス

株式会社主婦と生活社


「虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室 ３」


著者：琴乃葉


イラスト：さんど


発売日：2026年2月6日


定価：1400円+税


ISBN：978-4-391-16700-9



●あらすじ


ついに結婚式を目前に控えた薬草研究者ライラと、婚約者のアシュレン。


日々の研究もこなしながら、残り少ない恋人期間を大切に過ごしていた。


そんな時、とある島国で流行り病が拡大しているとの報せを受ける。


調査の協力者として白羽の矢が立ったのは、数々の研究実績を持つライラとアシュレンだった。


まさかのタイミングに、式の準備に追われつつも異国へと渡った二人。


その謎めいた病を追求するうちに、国を揺るがす意外な真実が暴かれていって――？


恋も仕事も花開く、努力家才女と腹黒上司の研究室ラブストーリー・第三巻！





●コミックス1巻も同時発売！




●関連情報


