結婚式直前、研究室に不可解な病の噂が舞い込んでーー？『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室 ３』2月6日(金)発売／PASH! ブックス
株式会社主婦と生活社
「虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室 ３」
著者：琴乃葉
イラスト：さんど
発売日：2026年2月6日
定価：1400円+税
ISBN：978-4-391-16700-9
●あらすじ
ついに結婚式を目前に控えた薬草研究者ライラと、婚約者のアシュレン。
日々の研究もこなしながら、残り少ない恋人期間を大切に過ごしていた。
そんな時、とある島国で流行り病が拡大しているとの報せを受ける。
調査の協力者として白羽の矢が立ったのは、数々の研究実績を持つライラとアシュレンだった。
まさかのタイミングに、式の準備に追われつつも異国へと渡った二人。
その謎めいた病を追求するうちに、国を揺るがす意外な真実が暴かれていって――？
恋も仕事も花開く、努力家才女と腹黒上司の研究室ラブストーリー・第三巻！
●コミックス1巻も同時発売！
