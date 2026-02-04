【電子版ONLY】『まだ早い！！（コミック）３』2月6日(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
「まだ早い！！（コミック）３」
漫画：吉田 世
原作：平野あお
キャラクター原案：安野メイジ
発売日：2026年2月6日
定価：750円+税
ISBN：978-4-391-20546-6
※電子版のみの販売です
●あらすじ
イルジュア帝国の皇子・ギルフォードの運命の伴侶の証である“花紋”があらわれたフーリン。
ぽっちゃりなその身をもって「痩せるまで名乗り出ない！」と決め、隣国の王立学園に留学中。
そんな中、友人に誘われ騎士の大会『聖杯』を見にいくことに。
聖杯にはギルフォードも参加しているけれど、
遠目で見るぶんには大丈夫だろうと思っていたら……
「み つ け た」
ギルフォードと目が合ってしまい――!?
逃げるぽっちゃりお嬢様と運命の伴侶探しに奔走する皇子が
学園を舞台に繰り広げる
会えそうで会えないドタバタ追いかけっこラブ、第３巻★
●関連情報
◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo
https://comicpash.jp/
◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）
@pashcomics(https://x.com/pashcomics)
◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア
https://www.amazon.co.jp/pash_series
【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp
※アドレスの★を＠に変えて送ってください