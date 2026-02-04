【電子版ONLY】『まだ早い！！（コミック）３』2月6日(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社

「まだ早い！！（コミック）３」

漫画：吉田 世

原作：平野あお

キャラクター原案：安野メイジ

発売日：2026年2月6日

定価：750円+税

ISBN：978-4-391-20546-6

※電子版のみの販売です

●あらすじ

イルジュア帝国の皇子・ギルフォードの運命の伴侶の証である“花紋”があらわれたフーリン。

ぽっちゃりなその身をもって「痩せるまで名乗り出ない！」と決め、隣国の王立学園に留学中。

そんな中、友人に誘われ騎士の大会『聖杯』を見にいくことに。

聖杯にはギルフォードも参加しているけれど、

遠目で見るぶんには大丈夫だろうと思っていたら……

「み つ け た」

ギルフォードと目が合ってしまい――!?

逃げるぽっちゃりお嬢様と運命の伴侶探しに奔走する皇子が

学園を舞台に繰り広げる

会えそうで会えないドタバタ追いかけっこラブ、第３巻★

●関連情報

◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo

https://comicpash.jp/

◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）

@pashcomics(https://x.com/pashcomics)

◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア

https://www.amazon.co.jp/pash_series

【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】

主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口

電話：03-3563-5315

E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp

※アドレスの★を＠に変えて送ってください