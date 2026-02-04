【電子版ONLY】『まだ早い！！（コミック）３』2月6日(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社


「まだ早い！！（コミック）３」


漫画：吉田 世


原作：平野あお


キャラクター原案：安野メイジ


発売日：2026年2月6日


定価：750円+税


ISBN：978-4-391-20546-6


※電子版のみの販売です



●あらすじ


イルジュア帝国の皇子・ギルフォードの運命の伴侶の証である“花紋”があらわれたフーリン。


ぽっちゃりなその身をもって「痩せるまで名乗り出ない！」と決め、隣国の王立学園に留学中。


そんな中、友人に誘われ騎士の大会『聖杯』を見にいくことに。


聖杯にはギルフォードも参加しているけれど、


遠目で見るぶんには大丈夫だろうと思っていたら……


「み　つ　け　た」


ギルフォードと目が合ってしまい――!?


逃げるぽっちゃりお嬢様と運命の伴侶探しに奔走する皇子が


学園を舞台に繰り広げる


会えそうで会えないドタバタ追いかけっこラブ、第３巻★



●関連情報


◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo


　https://comicpash.jp/


◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）


　@pashcomics(https://x.com/pashcomics)


◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア


　https://www.amazon.co.jp/pash_series


【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】


主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口


電話：03-3563-5315


E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp


※アドレスの★を＠に変えて送ってください