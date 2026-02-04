【学生のアイデアをカタチに】戸板女子短期大学との共同開発のバレンタイン向けメニューを2月1日（日）からの期間限定で販売開始！「チョコ×チキン」の意外な組み合わせがクセになる「Oh!オレンジチキン」

株式会社DDグループ

株式会社ダイヤモンドダイニング（本社：東京都港区、代表取締役社長：松村 厚久）が運営する「韓国大衆酒場 ラッキーソウル」は、戸板女子短期大学（東京都港区）との産学連携プロジェクトにより誕生した、バレンタインシーズンに向けた驚きの新メニュー「Oh!オレンジチキン」を、2026年2月1日（日）より期間限定で販売開始しました。

■ 「え、チキンにチョコ！？」予測を裏切る「進化系韓国チキン」

「Z世代に刺さる！韓国チキンを使ったアレンジ商品」をテーマに開発された本メニュー。カリッと揚げたジューシーなチキンに、甘酸っぱい特製オレンジチリソースを絡め、仕上げにホワイトチョコとオレンジピールを散らしました。

今年のバレンタインに向けて「ラッキーソウル」がお届けする甘酸っぱくて刺激的な新メニューです。最大の特徴は、その独創的なソースとトッピングの組み合わせ。

オレンジチリソースで、甘酸っぱさとピリ辛さが食欲をそそるベースの味つけをし、パクチーの爽やかな香りが全体をグッと引き締め、エスニックな余韻をプラス。最後に加えるホワイトチョコが熱々のチキンでとろけるチョコが酸味をまろやかに包み込みます。

一見ミスマッチに思える「チョコ×チキン×パクチー」の組み合わせですが、ひと口頬ばると、オレンジの酸味と玉ねぎのコク、そしてチョコの華やかな甘みが絶妙なハーモニーを奏でます。

さらにオレンジの爽やかさとパクチーの香りが重なり、これまでの韓国料理の枠を超えた「リッチで華やかな余韻」を楽しめる一皿です。

▷詳しい開発ストーリーはこちら(https://note.com/diamond_dining/n/ne947e28535db)

■ プロを動かした産学連携プロジェクト：Z世代の「遊び心」メニュー企画案作成の様子メニュー企画案発表の様子メニュー試作の様子メニュー化企画の発表

このメニューは、戸板女子短期大学の学生たちが「Z世代に刺さる韓国チキン」をテーマに考案しました。

商品化の決め手となったのは、「バレンタイン＝チョコ」という王道の発想を、韓国料理の現場にどう落とし込むかという挑戦です。

「ただ奇抜なだけでなく、リピートしたくなる美味しさ」を目指し、ダイヤモンドダイニングの料理人と試作・試食を重ね、最終的にホワイトチョコを「甘さを足すためではなく、味わいをまとめ上げ、香りを整えるためのピースとして活用することで、完成度を高めました。

■ 3つの「O！」に込めたストーリー

メニュー名「Oh!オレンジチキン」には、3つの「O！」に意味を込めています。

Oh！：組み合わせの意外性に驚く「Oh!」という歓喜

Orange：主役となるジューシーな「オレンジ」

Onion：味の深みを支える「オニオン」のコク

販売概要

「Oh!オレンジチキン」メニュー「Oh!オレンジチキン」680円

商品名 Oh!オレンジチキン

価格 680円（税込）

販売期間 2026年2月1日（日）～2月28日（土）

販売店舗 ラッキーソウル各店（新橋、西新宿、渋谷文化村通り）

「韓国大衆酒場 ラッキーソウル」店舗情報

韓国大衆酒場 ラッキーソウル

『韓国大衆酒場 ラッキーソウル(https://www.instagram.com/luckysoul.official/)』 は、本場韓国の熱気と活気をそのまま再現した、新しいスタイルの大衆酒場です。韓国の首都であり美食の中心地でもある「ソウル」と、人々が愛してやまない「ソウルフード」の“ソウル”を組み合わせ、その名に込めたのは「名物料理を気軽にお値打ち価格で楽しんでほしい」という想いを表現しました。

現在、1号店の新橋から西新宿、渋谷と、都内主要エリアに3店舗を展開。韓国の豊富な料理とお酒をお値打ち価格でお楽しみいただける韓国大衆酒場です。

看板メニューは2種の「サムギョプサル」。王道の骨付き豚バラ肉のサムギョプサルをはじめ、やみつき必至の味わいと食感で人気の「チュクミ（イイダコ）サムギョプサル」をご用意しています。

チヂミ、スンドゥブ、キンパといったお馴染みの韓国大衆料理も、一品一品、見た目と味わいにひと工夫加え、ラッキーソウル流にアレンジ。王道メニューからSNS映えメニューまで、飽きのこない多彩なラインナップを、心ゆくまでご堪能ください。

https://www.instagram.com/luckysoul.official/

東京都港区新橋4-5-1 アーバン新橋ビル 1F

03-6453-0210

https://www.dd-holdings.jp/shops/luckysoul/shimbashi

東京都新宿区西新宿7-11-17 ブレステン西新宿2F

03-5937-0980

https://www.dd-holdings.jp/shops/luckysoul/nishishinjuku

東京都渋谷区宇田川町28-3 いちご渋谷文化村通りビル 7F

03-6455-3311

https://www.dd-holdings.jp/shops/luckysoul/shibuyabunkamura