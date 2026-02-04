「merry jenny(メリージェニー)」SNSで人気急上昇”うさぎのねむちゃん”コラボレーションアイテムを2月4日(水)より予約販売開始

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山正則、本社：東京都渋谷区)が展開する「Virgin lady closet」がコンセプトのレディースブランド「merry jenny(メリージェニー)」は、大人気ぬいぐるみ作家、REMMEさんが生み出した、いまSNSで人気急上昇中のキャラクター「うさぎのねむちゃん」とのコラボレーションを2月4日(水)より予約販売を開始します。

merry jenny×うさぎのねむちゃん

大人気ぬいぐるみ作家REMMEさんが生み出した、今SNSで人気急上昇のキャラクター「うさぎのねむちゃん」が、meery jennyと初のアパレルコラボレーションとして登場。REMMEさんによる描きおろしイラストを載せたワンピースや、肩から恥ずかしそうにねむちゃんが覗きこむシアートップス、本コラボレーション限定の特別にデザインされたぬいぐるみチャームなど、計5型を展開します。

予約販売ページ：

http://s.runway-ch.jp/merryjenny_nemuchan(http://s.runway-ch.jp/merryjenny_nemuchan)

■商品概要

Dreamy flower onepiece

商品名：Dreamy flower onepiece

価格 ：15,400円（税込）

カラー：オフホワイト

サイズ：フリー

商品名：Marshmallow ribbon tops

価格 ：9,900円（税込）

カラー：オフホワイト

サイズ：フリー

Cherry heart knit tote

商品名：Cherry heart knit tote

価格 ：8,800円（税込）

カラー：オフホワイト

サイズ：フリー

Candy flower bag

商品名：Candy flower bag

価格 ：7,700円（税込）

カラー：オフホワイト/ミント

サイズ：フリー

nemuchan Charm

商品名：nemuchan Charm

価格 ：5,500円（税込）

カラー：オフホワイト

サイズ：フリー

■発売について

2026年2月4日(水)よりRUNWAY channel・ZOZOTOWNにて予約販売開始

・RUNWAY channel：https://runway-webstore.com/merryjenny/

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/merryjenny/

・店舗：http://s.runway-ch.jp/merryjenny_shoplist

■プロフィール

うさぎのねむちゃん

うさぎのねむちゃんは、REMMEさんの心の中にずっと前から住んでいる、大切なお友だち。

気持ちが沈んだときには、やさしく語りかけてくれる、特別な存在。

REMMEさんが「みんなのそばにも、わたしにとってのねむちゃんのような存在がいたらいいな……」と願い、うさぎのねむちゃんが生まれました。

Instagram：https://www.instagram.com/remme_lt/

■merry jennyブランドコンセプト

『Virgin lady closet』

きらきら 光る街、 ふわふわ 揺れるスカート

どきどき 高まる音楽に、お気に入りの リップを添えて。

"おとな" でもなく、 "こども"でもない どんな時も これがわたしたち。

自由にファッションを楽しむ わたしたちの、

いつまでも 色あせない "かわいい"がたくさん詰まった たからばこ

■merry jennyオフィシャルサイト/SNS/店舗

Official Site : https://merryjenny.jp/

Web Store：https://runway-webstore.com/merryjenny/?aid3=rcmenu_MK280

X：https://twitter.com/merry_jenny0825

Instagram：https://www.instagram.com/merryjenny_instagram/

LINE：https://lin.ee/lAsBKnF

店舗：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK280