JK配信者と夢の同居生活！お出迎えは雑草ごはん!?『今宵も俺は女子高生と雑草（晩餐）を探す（コミック）３』2月6日(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
「今宵も俺は女子高生と雑草（晩餐）を探す（コミック）３」
漫画：モトカズ
原作：日之影ソラ
キャラクター原案：みわべさくら
発売日：2026年2月6日
定価：800円+税
ISBN：978-4-391-16717-7
●あらすじ
「私…お兄さんと結婚できてとっても幸せです！」
向日葵の父との対立を機に
結婚に踏み切った秀一郎と向日葵。
向日葵の雑草料理でおだやかな同居生活を送る中
じゅえりーとの動画撮影のため大阪へ行くことに。
合流した3人はタウナギ釣り競争をすることになるが
最下位には罰ゲームが待ち受けていて…!?
ノビルにカラムシ等、野食にあふれた新婚生活！
歳の差純愛ラブストーリー、第３弾!!
●関連情報
◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo
https://comicpash.jp/
◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）
@pashcomics(https://x.com/pashcomics)
◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア
https://www.amazon.co.jp/pash_series
