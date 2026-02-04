JK配信者と夢の同居生活！お出迎えは雑草ごはん!?『今宵も俺は女子高生と雑草（晩餐）を探す（コミック）３』2月6日(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社


「今宵も俺は女子高生と雑草（晩餐）を探す（コミック）３」


漫画：モトカズ


原作：日之影ソラ


キャラクター原案：みわべさくら


発売日：2026年2月6日


定価：800円+税


ISBN：978-4-391-16717-7



●あらすじ


「私…お兄さんと結婚できてとっても幸せです！」


向日葵の父との対立を機に


結婚に踏み切った秀一郎と向日葵。


向日葵の雑草料理でおだやかな同居生活を送る中


じゅえりーとの動画撮影のため大阪へ行くことに。


合流した3人はタウナギ釣り競争をすることになるが


最下位には罰ゲームが待ち受けていて…!?


ノビルにカラムシ等、野食にあふれた新婚生活！


歳の差純愛ラブストーリー、第３弾!!



●関連情報


◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo


　https://comicpash.jp/


◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）


　@pashcomics(https://x.com/pashcomics)


◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア


　https://www.amazon.co.jp/pash_series


【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】


主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口


電話：03-3563-5315


E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp


※アドレスの★を＠に変えて送ってください