どん底だった私が隣国の研究者にスカウトされてーー!?︎『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室（コミック）１』2月6日(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
特典情報・購入はこちら！ :
https://comicpash.jp/news/407664
「虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室（コミック）１」
漫画：椎葉きのこ
原作：琴乃葉
キャラクター原案：さんど
発売日：2026年2月6日
定価：700円+税
ISBN：978-4-391-16701-6
●あらすじ
薬草研究者として仕事に没頭するライラ。
しかし、研究の成果は婚約者に横取りされ、
家族からは容姿の美しい双子の妹と比較されなじられる日々。
そんなライラの前に現れたのは隣国の研究者・アシュレン。
「あなたをスカウトしたい」
ライラが同じ研究者だと見破ったアシュレンの目を信じ、
隣国へ渡る決意をするが…？
学者肌令嬢×策士な上司の研究室ロマンス、開幕(ハート)
●原作小説３巻も同時発売！
●関連情報
◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo
https://comicpash.jp/
◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）
@pashcomics(https://x.com/pashcomics)
◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア
https://www.amazon.co.jp/pash_series
【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】
主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口
電話：03-3563-5315
E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp
※アドレスの★を＠に変えて送ってください