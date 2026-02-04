どん底だった私が隣国の研究者にスカウトされてーー!?︎『虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室（コミック）１』2月6日(金)発売／PASH! コミックス

「虐げられた秀才令嬢と隣国の腹黒研究者様の甘やかな薬草実験室（コミック）１」


漫画：椎葉きのこ


原作：琴乃葉


キャラクター原案：さんど


発売日：2026年2月6日


定価：700円+税


ISBN：978-4-391-16701-6



●あらすじ


薬草研究者として仕事に没頭するライラ。


しかし、研究の成果は婚約者に横取りされ、


家族からは容姿の美しい双子の妹と比較されなじられる日々。


そんなライラの前に現れたのは隣国の研究者・アシュレン。


「あなたをスカウトしたい」


ライラが同じ研究者だと見破ったアシュレンの目を信じ、


隣国へ渡る決意をするが…？


学者肌令嬢×策士な上司の研究室ロマンス、開幕(ハート)




