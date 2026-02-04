【大阪・心斎橋】ラグジュアリーブランド“アパレル”に特化した新店舗「BRAND OFF SHINSAIBASHI ANNEX」2026年2月3日(火)オープン

株式会社K-ブランドオフ

中古ブランド品のリユースシェアNo.1(※)を誇るコメ兵ホールディングスグループの株式会社K-ブランドオフ（本社：石川県金沢市、代表取締役社長：山内 祐也）は、大阪・心斎橋エリアに、ラグジュアリーブランドのアパレル商材に特化した新店舗「BRAND OFF SHINSAIBASHI ANNEX」を、2026年2月3日（火）にオープンいたしました。

※「リユース市場データブック2025」((株)リフォーム産業新聞社調べ)

出店の背景

観光立地である心斎橋エリアは、現在、多くの外国人観光客で賑わいを見せています。

周辺には数多くのブランド買取販売店が立ち並びますが、当店はあえて競合他社とは異なる「ラグジュアリーブランドのアパレル（衣料）」に特化したMD（マーチャンダイジング）設計を行いました。

東京・銀座で富裕層やファッション感度の高い層から支持を集める「BRAND OFF GINZA ANNEX」の成功事例を活かし、西の旗艦エリアである心斎橋においても同業態を展開します。

グループ企業の「KOMEHYO心斎橋店」と同じビル、かつ既存の「BRAND OFF 心斎橋店」から徒歩1分という好立地を活かし、バッグに親和性の高いアパレルを強化することで、エリア内での買い回りの利便性を向上させます。

店舗の特徴

オープニングキャンペーン

- 商品の約90％以上がブランド衣料約1,100点の取扱商品のうち、90％以上にあたる約1,000点をブランド衣料が占めます。Louis Vuitton、CHANEL、HERMESといったハイエンドなラグジュアリーブランドの中古衣料を中心に、希少なアーカイブ品からトレンドのアイテムまで幅広く取り揃えました。ECでの購入が主流になりつつある中で、実際に素材の質感やサイズ感を確かめられるリアル店舗ならではの体験を提供します。- コンセプトは「商品が主役」。無機質な素材を取り入れた洗練された空間内装デザインは、「BRAND OFF GINZA ANNEX」のラグジュアリーな世界観を踏襲しつつ、より現代的な解釈を加えました。装飾を極限まで削ぎ落とし、コンクリートなどの無機質な素材を取り入れたミニマルな空間を構築。あくまで「商品が主役」であるという思想のもと、色鮮やかなラグジュアリーアパレルそのものが持つ美しさを際立たせる設計としています。心斎橋筋商店街の喧騒から一歩離れた地下空間で、豊富なコレクションに囲まれた落ち着いた雰囲気の中、心ゆくまでお気に入りの一着をお選びいただけます。

新規オープンを記念して、2/3(月)～2/28(土)の期間中、店頭商品全品10%OFFキャンペーンを実施します。

＜期間＞

2026年2月3日(火)～2月28日(土)

＜キャンペーン内容＞

店頭商品全品10%OFF(※)

※他のキャンペーンとの併用不可

※店頭商品のみ対象。お取り寄せした商品は対象外。

店舗概要

店舗名称：BRAND OFF SHINSAIBASHI ANNEX

オープン日：2026年2月3日（火）

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-5-31 ラシーンビル 地下1F

営業時間：11:00～20:00

休業日：不定休（BRAND OFF 心斎橋店と連動）

店舗面積：約139.47平方メートル

取扱商品：ブランド衣料（90%以上）、ブランドバッグ 等

商品点数：約1,100点

株式会社K-ブランドオフ 会社概要

株式会社K-ブランドオフ（ケーブランドオフ、K-Brand Off Co.,Ltd.）は、1993年の前身企業創業以来、国内外で積極的に事業を展開しています。 石川県金沢市に本社を置き、ブランドリユースシェアNo.1のコメ兵ホールディングスグループの100%子会社としてラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取を行う「BRAND OFF」や古物商向けオークション事業である「JBA」も運営しています。

「BRAND OFF」は、日本国内にとどまらず、現地子会社を通じて香港・台湾・上海にも店舗展開しています。

会 社 名 : 株式会社K-ブランドオフ

代 表 者 : 代表取締役社長 山内 祐也

本社所在地 : 石川県金沢市新神田2丁目5番17号

U R L : https://www.brandoff.co.jp/

事業内容 ：ラグジュアリーブランドのバッグ、時計、宝石・貴金属、衣料の小売・買取・卸売事業ならびに国内外通信販売事業、古物商向けオークション事業、質業