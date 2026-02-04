パリ発・ヴィーガンネイル＜マニキュリスト＞より、雪景色の余韻とやわらかなあたたかさを感じさせるアフタースキーコレクションが登場。2026年2月25日(水)より販売開始！
株式会社バル 独占代理店契約会社が手掛けるパリ発・ヴィーガンネイル manucurist（マニキュリスト）から、新作「アフタースキーコレクション」が登場します。スキーを楽しんだ後の穏やかなひとときに、春の気配がそっと重なる情景から着想を得た3色。頬を染めるような「ミルキーピンク」、冷たい空気の中に春光を感じるくすみブルー「ミストグレイ」、静かに季節の移ろいへ溶け込むモーヴブラウン「フレックルズ」。冬の余韻とほんのり感じはじめる春の気配。その繊細な重なりをぜひ「アフタースキーコレクション」でご体感ください。
2026年2月25日(水)から公式オンラインショップ・京都BAL店・伊勢丹新宿店(※一部先行販売あり)でご購入いただけます。詳細については、マニキュリスト公式オンラインショップをご覧ください。
グリーンナチュラルネイルカラー各15mL/\2,970(税込)
グリーンフラッシュネイルラッカー各15mL/\3,960(税込)
グリーン ナチュラル ネイルカラー ミルキーピンク15mL/\2,970(税込)
ミルキーピンク/Milky pink
上気した頬のようなやわらかな血色感を宿す、ミルキートーンのピンク。
甘さを抑えた絶妙な色合いが、指先を品よく明るく見せてくれる万能カラーです。
リラックス感のあるアフタースキーの時間にしっとりと溶け込む、穏やかな1色。
グリーン ナチュラル ネイルカラー ミストグレイ15mL/\2,970(税込)
ミストグレイ/Mist grey
雪山に流れる朝もやに春の光がほんのり混ざりはじめたようなミストグレイ。
ブルーのニュアンスが澄んだ空気の余韻を残しつつ、柔らかな明るさを指先に添えます。
冬の透明感に春の気配がそっと重なる軽やかで洗練されたニュアンスカラー。
グリーン ナチュラル ネイルカラー フレックルズ15mL/\2,970(税込)
フレックルズ/Freckles
静かな暖かさを宿した、モーヴニュアンスのソフトブラウン。
肌に自然に溶け込みながら、深みのあるシックさと軽やかな抜け感を演出します。
季節の装いにそっとあたたかさを添える、やわらかく洗練された1色。
ミルキーピンク/Milky pink
ミストグレイ/Mist grey
フレックルズ/Freckles
植物性ジェルポリッシュ「グリーンフラッシュ」からも新色が登場
グリーンフラッシュとは長年の研究を重ね、通常のジェルネイルに多く含まれている成分をキャッサバ・サトウキビの植物由来成分*に置き換えた、人・動物・環境に配慮したヴィーガンジェルポリッシュのシリーズ。薄付きで爪を削らずに専用のリムーバーで簡単にオフすることが出来ます。
*酢酸エチル、酢酸ブチル（いずれも溶媒）
グリーンフラッシュ ネイルラッカー 各15mL / \3,960(税込)
グリーンフラッシュネイルラッカー ミルキーピンク 15mL/\3,960(税込)
グリーンフラッシュネイルラッカー ミストグレイ 15mL/\3,960(税込)
グリーンフラッシュネイルラッカー フレックルズ 15mL/\3,960(税込)
【詳細】
マニキュリスト アフタースキーコレクション「ミルキーピンク」「ミストグレイ」「フレックルズ」
発売日：2026年2月25日(水)公式オンラインショップ、京都BAL店、伊勢丹新宿店ビューティーアポセカリー ※一部先行発売あり
【内容】
グリーン ナチュラル ネイルカラー「ミルキーピンク」「ミストグレイ」「フレックルズ」
各15mL/\2,970（税込）
グリーンフラッシュ ネイルラッカー「ミルキーピンク」「ミストグレイ」「フレックルズ」
各15mL/\3,960（税込）
【manucurist】
パリ発のヴィーガンネイルブランド「manucurist（マニキュリスト）」。
パリで生まれ育ち、名だたるメゾンブランドで活躍したガエル・ルブラ・ペルソナージュが、”有害成分を含まない製品をすべての人たちへ届けたい”という思いからスタート。
2015年より地球にも爪にも優しいグリーンビューティーネイルの開発を始め、2017年に植物由来成分最大84%で作られたナチュラルネイルカラー「green」シリーズをリリースしました。
主な成分はジャガイモ、トウモロコシ、サトウキビ、小麦などの植物由来*のものが配合されています。動物実験が行われていないヴィーガン&クルエルティフリーとして、フランスで開発された製品を展開しています。
*酢酸エチル、酢酸ブチル（いずれも溶媒）
【問い合わせ先】
マニキュリスト ジャパン (株)バル 独占代理店契約会社
TEL：075-223-2303
URL：https://jp.manucurist.com/
Instagram：https://www.instagram.com/manucurist_japan/