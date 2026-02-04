『虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです（コミック）２』2月6日(金)発売／PASH! コミックス

株式会社主婦と生活社

「虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです（コミック）２」

漫画：羽是

原作：三沢ケイ

発売日：2026年2月6日

定価：750円+税

ISBN：978-4-391-16710-8

●あらすじ

互いに望まない結婚をしたと思っているデグルス国第一王女・アネットと竜族の末裔・フォルカー。

夫婦生活の中で、フォルカーはアネットこそが竜族が本能的に惹かれる相手「番（つがい）」ではないか、さらに、アネットには「幻獣使い」の能力があるのではないかと考えていた。

そんな中、水不足が深刻になる領地・レジートで、原因を探るため湖へ向かったアネットとフォルカー。

二人が目撃したものは…？

悲運の転生王女×生真面目軍人

政略結婚から運命が回り出す、じれ甘溺愛ファンタジー第2巻！

●関連情報

◆コミカライズ＆オリジナルマンガが無料でたっぷり読める! コミックPASH! neo

https://comicpash.jp/

◆PASH!COMICS 公式X（旧Twitter）

@pashcomics(https://x.com/pashcomics)

◆PASH!シリーズ 公式Amazonストア

https://www.amazon.co.jp/pash_series

【本件に関する取材、ライセンス商品等のお問い合わせ】

主婦と生活社 文芸・コミック編集部 編集長 山口

電話：03-3563-5315

E-mail：pash-up★mb.shufu.co.jp

※アドレスの★を＠に変えて送ってください