『虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです（コミック）２』2月6日(金)発売／PASH! コミックス

「虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです（コミック）２」


漫画：羽是


原作：三沢ケイ


発売日：2026年2月6日


定価：750円+税


ISBN：978-4-391-16710-8



●あらすじ


互いに望まない結婚をしたと思っているデグルス国第一王女・アネットと竜族の末裔・フォルカー。


夫婦生活の中で、フォルカーはアネットこそが竜族が本能的に惹かれる相手「番（つがい）」ではないか、さらに、アネットには「幻獣使い」の能力があるのではないかと考えていた。


そんな中、水不足が深刻になる領地・レジートで、原因を探るため湖へ向かったアネットとフォルカー。


二人が目撃したものは…？


悲運の転生王女×生真面目軍人


政略結婚から運命が回り出す、じれ甘溺愛ファンタジー第2巻！



