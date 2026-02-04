『虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです（コミック）２』2月6日(金)発売／PASH! コミックス
株式会社主婦と生活社
「虐げられ王女に転生しましたが、竜神の加護を持つ最強騎士様に愛されて幸せです（コミック）２」
漫画：羽是
原作：三沢ケイ
発売日：2026年2月6日
定価：750円+税
ISBN：978-4-391-16710-8
●あらすじ
互いに望まない結婚をしたと思っているデグルス国第一王女・アネットと竜族の末裔・フォルカー。
夫婦生活の中で、フォルカーはアネットこそが竜族が本能的に惹かれる相手「番（つがい）」ではないか、さらに、アネットには「幻獣使い」の能力があるのではないかと考えていた。
そんな中、水不足が深刻になる領地・レジートで、原因を探るため湖へ向かったアネットとフォルカー。
二人が目撃したものは…？
悲運の転生王女×生真面目軍人
政略結婚から運命が回り出す、じれ甘溺愛ファンタジー第2巻！
